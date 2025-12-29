Динамо ведет переговоры с футболистом сборной Украины
Николай Шапаренко имеет контракт, который скоро заканчивается
Киевское «Динамо» ведет официальные переговоры о продлении контракта с одним из своих лидеров.
По информации источника, киевляне начали переговоры с хавбеком Николаем Шапаренко, у которого летом 2026 года заканчивается контракт. Пока до официального соглашения стороны не пришли.
В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник готов перейти в Галатасарай
Клуб готовит кадровую чистку