Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо ведет переговоры с футболистом сборной Украины
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 23:34 |
876
3

Динамо ведет переговоры с футболистом сборной Украины

Николай Шапаренко имеет контракт, который скоро заканчивается

29 декабря 2025, 23:34 |
876
3 Comments
Динамо ведет переговоры с футболистом сборной Украины
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» ведет официальные переговоры о продлении контракта с одним из своих лидеров.

По информации источника, киевляне начали переговоры с хавбеком Николаем Шапаренко, у которого летом 2026 года заканчивается контракт. Пока до официального соглашения стороны не пришли.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

По теме:
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Начнут против клуба УПЛ. Феникс-Мариуполь определился с первыми спаррингами
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29 декабря 2025, 18:33 21
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб

Украинский защитник готов перейти в Галатасарай

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29 декабря 2025, 08:03 9
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Клуб готовит кадровую чистку

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29.12.2025, 04:45
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Рома – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 29.12.2025, 22:43
Рома – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Олійник, почуй людей! Ти дно, а не журналіст, який вміє лише ображатися як дівчинка і банити за правду!!!!
Ответить
+1
romario1501
ОЛійник, де ти навчився придумувати такі заголовки???)))
Ответить
0
as and
тю так Коля 300млн вартує)-але для саркісяна він погодится зробити знижку...-10)
Ответить
-1
Популярные новости
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 2
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем