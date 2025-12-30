4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении

Руководство «Фламенго» и 40–летний наставник коллектива Филипе Луис пришли к соглашению о пролонгации сотрудничества. Бразильский тренер подписал новый контракт, рассчитанный еще на два сезона – до конца 2027 года.

Минувший сезон стал триумфальным для клуба из Рио–де–Жанейро: под руководством Луиса команда завоевала четыре трофея, включая первый с 2020 года титул чемпиона Бразилії. Филипе занимает пост главного тренера «Фламенго» с сентября 2024 года.

Стоит отметить, что ранее в СМИ обсуждались детали переговоров. Агент специалиста Жорже Мендеш запрашивал оклад в размере 5 млн евро чистыми для Луиса и его ассистентов, а также дополнительные бонусы и минимальную сумму отступных.

Тогда клуб выразил готовность выйти из диалога, если требования штаба не будут пересмотрены в сторону снижения.