4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении
Творец чемпионства остается
Руководство «Фламенго» и 40–летний наставник коллектива Филипе Луис пришли к соглашению о пролонгации сотрудничества. Бразильский тренер подписал новый контракт, рассчитанный еще на два сезона – до конца 2027 года.
Минувший сезон стал триумфальным для клуба из Рио–де–Жанейро: под руководством Луиса команда завоевала четыре трофея, включая первый с 2020 года титул чемпиона Бразилії. Филипе занимает пост главного тренера «Фламенго» с сентября 2024 года.
Стоит отметить, что ранее в СМИ обсуждались детали переговоров. Агент специалиста Жорже Мендеш запрашивал оклад в размере 5 млн евро чистыми для Луиса и его ассистентов, а также дополнительные бонусы и минимальную сумму отступных.
Тогда клуб выразил готовность выйти из диалога, если требования штаба не будут пересмотрены в сторону снижения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль Клиши стал главным тренером Кана
Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис