Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении
Бразилия
30 декабря 2025, 04:07 |
53
0

4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении

Творец чемпионства остается

30 декабря 2025, 04:07 |
53
0
4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Фламенго» и 40–летний наставник коллектива Филипе Луис пришли к соглашению о пролонгации сотрудничества. Бразильский тренер подписал новый контракт, рассчитанный еще на два сезона – до конца 2027 года.

Минувший сезон стал триумфальным для клуба из Рио–де–Жанейро: под руководством Луиса команда завоевала четыре трофея, включая первый с 2020 года титул чемпиона Бразилії. Филипе занимает пост главного тренера «Фламенго» с сентября 2024 года.

Стоит отметить, что ранее в СМИ обсуждались детали переговоров. Агент специалиста Жорже Мендеш запрашивал оклад в размере 5 млн евро чистыми для Луиса и его ассистентов, а также дополнительные бонусы и минимальную сумму отступных.

Тогда клуб выразил готовность выйти из диалога, если требования штаба не будут пересмотрены в сторону снижения.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером
Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
Шахтер может попрощаться с лидером. Известны подробности
Филипе Луис Фламенго Жорже Мендеш
Михаил Олексиенко Источник: ФК Фламенго
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда АПЛ стал тренером в клубе Мбаппе
Футбол | 30 декабря 2025, 02:32 0
Экс-звезда АПЛ стал тренером в клубе Мбаппе
Экс-звезда АПЛ стал тренером в клубе Мбаппе

Гаэль Клиши стал главным тренером Кана

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 29 декабря 2025, 11:13 4
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе

Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис

ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Футбол | 29.12.2025, 22:26
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 23
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем