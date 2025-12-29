Ноттингем Форест

Ноттингем – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 30 декабря в 21:30 по Киеву
Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Ноттингем
Для «лесников» текущий сезон проходит действительно сумбурно. Почти до конца октября команда проваливалась, но с приходом Шона Дайча смогла найти свою игру. За 18 матчей чемпионата Англии «Ноттингем» получил 18 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от 14-го места клуб отделяет 5 баллов. Из Кубка английской лиги команда Александра Зинченко вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».
За 6 поединков Лиги Европы англичанам удалось завоевать 11 баллов – такие результаты позволяют им занимать 11-ю строчку общей таблицы соревнований. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 2 зачетных пункта.
Эвертон
Достаточно привычный сезон проводит коллектив Виталия Миколенко. За 19 матчей Премьер-лиги «ириски» смогли получить 25 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние не очень велико – всего 4 очка.
В Кубке английской лиги ливерпульцы также дошли до 1/16 финала, однако там потерпели поражение против «Вулверхемптона».
Личные встречи
В последних пяти матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Эвертон». За этот отрезок «ириски» одержали 4 победы, еще 1 выигрыш на счету «Ноттингема».
Интересные факты
- «Ноттингем» победил в 3/5 последних домашних играх.
- Ни в одной из последних 3-х игр «Эвертон» не смог отличиться забитым голом.
- «Ноттингем» забил 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.62.
21:30
