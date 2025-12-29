Ноттингем Форест

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Ноттингем

Для «лесников» текущий сезон проходит действительно сумбурно. Почти до конца октября команда проваливалась, но с приходом Шона Дайча смогла найти свою игру. За 18 матчей чемпионата Англии «Ноттингем» получил 18 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ему занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от 14-го места клуб отделяет 5 баллов. Из Кубка английской лиги команда Александра Зинченко вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков Лиги Европы англичанам удалось завоевать 11 баллов – такие результаты позволяют им занимать 11-ю строчку общей таблицы соревнований. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 2 зачетных пункта.

Эвертон

Достаточно привычный сезон проводит коллектив Виталия Миколенко. За 19 матчей Премьер-лиги «ириски» смогли получить 25 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние не очень велико – всего 4 очка.

В Кубке английской лиги ливерпульцы также дошли до 1/16 финала, однако там потерпели поражение против «Вулверхемптона».

Личные встречи

В последних пяти матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Эвертон». За этот отрезок «ириски» одержали 4 победы, еще 1 выигрыш на счету «Ноттингема».

Интересные факты

«Ноттингем» победил в 3/5 последних домашних играх.

Ни в одной из последних 3-х игр «Эвертон» не смог отличиться забитым голом.

«Ноттингем» забил 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.62.