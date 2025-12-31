Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Ноттингем Форест на Сити Граунд потерпел домашнее поражение от Эвертона (0:2).

Весь матч за хозяев сыграл украинец Александр Зинченко, а за гостей – Виталий Миколенко.

Эвертон открыл счет на 19-й минуте, когда Джеймс Гарнер точно пробил после передачи Дуайта Макнила.

На 79-й минуте Тьерно Барри удвоил преимущество ливерпульской команды после ассиста Гарнера.

Английская Премьер-лига. 19-й тур, 30 декабря 2025

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2

Голы: Гарнер, 19, Барри, 79

Видео голов и обзор матча