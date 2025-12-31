Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Ноттингем Форест на Сити Граунд потерпел домашнее поражение от Эвертона (0:2).
Весь матч за хозяев сыграл украинец Александр Зинченко, а за гостей – Виталий Миколенко.
Эвертон открыл счет на 19-й минуте, когда Джеймс Гарнер точно пробил после передачи Дуайта Макнила.
На 79-й минуте Тьерно Барри удвоил преимущество ливерпульской команды после ассиста Гарнера.
Английская Премьер-лига. 19-й тур, 30 декабря 2025
Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2
Голы: Гарнер, 19, Барри, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
