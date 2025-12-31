Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем – Эвертон – 0:2. Зинченко против Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.12.2025 21:30 – FT 0 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 04:37 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:02
105
0

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Ноттингем Форест на Сити Граунд потерпел домашнее поражение от Эвертона (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь матч за хозяев сыграл украинец Александр Зинченко, а за гостей – Виталий Миколенко.

Эвертон открыл счет на 19-й минуте, когда Джеймс Гарнер точно пробил после передачи Дуайта Макнила.

На 79-й минуте Тьерно Барри удвоил преимущество ливерпульской команды после ассиста Гарнера.

Английская Премьер-лига. 19-й тур, 30 декабря 2025

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2

Голы: Гарнер, 19, Барри, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон), асcист Дуайт Макнил.
Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Джеймс Гарнер Тьерно Барри видео голов и обзор Дуайт Макнил
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
