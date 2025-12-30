Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Эвертон. Зинченко и Миколенко. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.12.2025 21:30 – FT 0 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2025, 21:30 | Обновлено 30 декабря 2025, 23:30
480
1

Ноттингем Форест – Эвертон. Зинченко и Миколенко. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

30 декабря 2025, 21:30 | Обновлено 30 декабря 2025, 23:30
480
1 Comments
Ноттингем Форест – Эвертон. Зинченко и Миколенко. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Матч чемпионата Англии пройдет на стадионе «Сити Гранд» в Ноттингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице (25 очков), а «Ноттингем Форест» – 17-е (18 очков).

Последняя встреча команд прошла в начале декабря 2025 года и завершилась разгромной победой «Эвертона» – 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон), асcист Дуайт Макнил.
По теме:
Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах
Ноттингем Форест Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Виталий Миколенко Александр Зинченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 30 декабря 2025, 23:02 0
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду

Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Футбол | 30.12.2025, 19:59
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 30.12.2025, 10:01
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Бокс | 30.12.2025, 03:21
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
Зінченко завжди був деганом, але тут зовсім отупів
Ответить
0
Популярные новости
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем