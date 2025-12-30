Символическая сборная года: кто стал королем Ла Лиги по версии Sofascore?
Мбаппе и звезды Барсы
Популярный аналитический ресурс Sofascore сформировал символическую сборную лучших игроков испанской Ла Лиги по итогам 2025 года. В итоговый состав попали 11 футболистов, продемонстрировавших наивысшие средние показатели на своих позициях. Для расстановки эксперты выбрали тактическую модель 3–4–3.
Сборная года приняла следующий вид:
- Голкипер: Жоан Гарсия («Эспаньол» / «Барселона»);
- Линия обороны: Маркос Алонсо («Сельта»), Хуан Фойт («Вильярреал») и Сантьяго Моуриньо («Алавес» / «Вильярреал»);
- Полузащита: Алекс Баэна («Вильярреал» / «Атлетико»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона») и Антони («Бетис»);
- Нападение: Рафинья («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).
На текущий момент лидерство в национальном первенстве удерживает «Барселона», набравшая 46 баллов в 18 турах. Вторую позицию занимает мадридский «Реал» с 42 очками, а замыкает тройку сильнейших «Атлетико» (37).
