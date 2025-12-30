Символическая сборная года: кто стал королем Ла Лиги по версии Sofascore?

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
30 декабря 2025, 05:37 |
130
0

Мбаппе и звезды Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный аналитический ресурс Sofascore сформировал символическую сборную лучших игроков испанской Ла Лиги по итогам 2025 года. В итоговый состав попали 11 футболистов, продемонстрировавших наивысшие средние показатели на своих позициях. Для расстановки эксперты выбрали тактическую модель 3–4–3.

Сборная года приняла следующий вид:

  • Голкипер: Жоан Гарсия («Эспаньол» / «Барселона»);
  • Линия обороны: Маркос Алонсо («Сельта»), Хуан Фойт («Вильярреал») и Сантьяго Моуриньо («Алавес» / «Вильярреал»);
  • Полузащита: Алекс Баэна («Вильярреал» / «Атлетико»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона») и Антони («Бетис»);
  • Нападение: Рафинья («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

На текущий момент лидерство в национальном первенстве удерживает «Барселона», набравшая 46 баллов в 18 турах. Вторую позицию занимает мадридский «Реал» с 42 очками, а замыкает тройку сильнейших «Атлетико» (37).

По теме:
Перейдет ли тер Штеген в Жирону? Мичел намекнул
Почему Рафинья круче Дембеле? Мнение тренера, открывшего звезду
Капитан перенес операцию: Бетис сообщил о состоянии лидера
Барселона Ламин Ямаль Рафинья Диас Педри Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Мадрид Ла Лига SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
