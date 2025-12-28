Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»

Филипп рассказал об уходе из житомирской команды

ФК Полесье. Филипп Будковский

Украинский форвард Филипп Будковский, ныне выступающий за Зорю, вспомнил период карьеры в расположении житомирского «Полесья». Форвард рассказал о своем уходе из житомирского клуба.

«Насколько я знаю, это было решение трех человек – вице-президента Полесья Владимира Тесли, руководителя скаутинга клуба Анатолия Волкова и главного тренера Имада Ашура. Они тогда решили, что я не подхожу Полесью

«Да какие обиды могут быть? Очень многое сделано для клуба, для всех футболистов. Я действую за тот период, который провел в Полесье. Одно могу сказать с сожалением, что мы нормально не поговорили и не попрощались с Геннадием Буткевичем и не пожали руки», – сказал Будковский.

В составе Полесья Будковский отыграл 43 поединка, в которых отличился 19 голами и шестью ассистами.

В текущем сезоне 33-летний форвард в составе Зари забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.

Филипп Будковский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Тесля Имад Ашур Анатолий Волков Геннадий Буткевич расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: FanDay
vruthiy-112
Ще пожалкують, та будуть бігати за Будківським, аби руку пожати.!!! Реально людина показує результат, що в Поліссі, що в Зорі.!!!
