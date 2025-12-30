Что скрывает ВАР? Ноттингем требует обнародовать записи матча з Сити

Руководство «Ноттингем Форест» инициировало запрос в PGMOL с целью получения доступа к аудиозаписям переговоров между главным судьей и арбитрами ВАР.

Поводом стали спорные моменты в поединке АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), состоявшемся 27 декабря. Клуб выражает недовольство работой Роба Джонса и не исключает подачи официальной жалобы.

Главный тренер «лесников» Шон Дайч убежден, что взятие ворот в исполнении Райана Шерки на 83–й минуте, ставшее победным для «горожан», следовало отменить из–за нарушения правил на Моргане Гиббс–Уайте.

Кроме того, наставник настаивает, что арбитр допустил ошибку, не удалив защитника «Сити» Рубена Диаша за вторую желтую карточку во втором тайме.