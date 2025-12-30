Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
30 декабря 2025, 04:19 | Обновлено 30 декабря 2025, 04:21
Что скрывает ВАР? Ноттингем требует обнародовать записи матча з Сити

Тайны судейской комнаты

Что скрывает ВАР? Ноттингем требует обнародовать записи матча з Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Ноттингем Форест» инициировало запрос в PGMOL с целью получения доступа к аудиозаписям переговоров между главным судьей и арбитрами ВАР.

Поводом стали спорные моменты в поединке АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), состоявшемся 27 декабря. Клуб выражает недовольство работой Роба Джонса и не исключает подачи официальной жалобы.

Главный тренер «лесников» Шон Дайч убежден, что взятие ворот в исполнении Райана Шерки на 83–й минуте, ставшее победным для «горожан», следовало отменить из–за нарушения правил на Моргане Гиббс–Уайте.

Кроме того, наставник настаивает, что арбитр допустил ошибку, не удалив защитника «Сити» Рубена Диаша за вторую желтую карточку во втором тайме.

Ноттингем Форест Манчестер Сити Райан Шерки Морган Гиббс-Уайт Рубен Диаш Шон Дайч
Михаил Олексиенко Источник: BBC
