Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал переход своего соотечественника Георгия Судакова из донецкого «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

– Переход Судакова в «Бенфику» – это, пожалуй, одно из самых знаковых событий в украинском футболе за последнее время в трансферном плане. Насколько для вас был неожиданным этот трансфер?

– Да, он мне говорил, что есть интерес, рассказывал в целом о ситуации. Я понимал, что рано или поздно он перейдет. Просто не думал, что это будет именно «Бенфика». Почему?

Потому что я еще давно говорил в интервью: все помнят, как Сергей Анатольевич Палкин, Дарио Срна говорили о 150 миллионах – и все такое. Потом были, я не знаю, пожалуй, правдивые слухи, что «Наполи» предлагал 40 миллионов и «Шахтер» отказался.

Поэтому для меня именно «Бенфика» казалась почти невозможным вариантом. Поскольку если «Шахтер» не принимает 40 миллионов, то, наверное, рассчитывает на еще большую сумму.

А для «Бенфики», как мне казалось, не совсем приоритетно совершать покупки за такие большие деньги. Однако со временем что-то изменилось – не знаю, может быть, риторика клуба. И я рад, что все так сложилось.

Для Жоры, думаю, это шаг вперед. Плюс ему будет легче адаптироваться здесь – и это отлично. Я тоже очень рад и счастлив, потому что в команду перешел не просто украинский игрок, а еще мой друг. А когда рядом свой человек – всегда легче, веселее, – рассказал Трубин.