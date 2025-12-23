Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Португалия
23 декабря 2025, 17:22 |
472
7

Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей

Вспомним все «сухие» игры украинского голкипера за «Шахтер», «Бенфику» и сборную Украины

23 декабря 2025, 17:22 |
472
7 Comments
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 22 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Фамаликау». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 1:0.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оставил свои ворота в неприкосновенности и сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей.

Теперь в активе 24-летнего вратаря 53 «сухих» поединка за Бенфику, 39 – за «Шахтер» и 7 – за сборную Украины.

Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (99):

  • 53 – Бенфика
  • 39 – Шахтер
  • 7 – сборная Украины

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (53)

  • 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
  • 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
  • 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
  • 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
  • 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
  • 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
  • 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
  • 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
  • 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
  • 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
  • 27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0
  • 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
  • 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
  • 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
  • 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 4:0
  • 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
  • 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0
  • 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
  • 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
  • 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
  • 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
  • 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
  • 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
  • 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
  • 23.09.2024: ЧП, Боавишта - Бенфика - 0:3
  • 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
  • 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Коза Пия – 3:0
  • 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
  • 17.03.2024: ЧП, Коза Пия – Бенфика – 0:1
  • 14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
  • 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0
  • 22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0
  • 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
  • 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
  • 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
  • 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 3:0
  • 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
  • 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
  • 25.11.2023: КП, Бенфика – Фомаликан – 2:0
  • 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
  • 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
  • 07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1
  • 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

«Сухие» Матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (53)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 15

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Шахтер во всех турнирах (39)

  • 28.05.2023: УПЛ, Шахтер – Днепр-1 – 3:0
  • 24.05.2023: УПЛ, Заря – Шахтер – 0:3
  • 13.05.2023: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:2
  • 03.05.2023: УПЛ, Шахтер – Минай – 1:0
  • 16.04.2023: УПЛ, Шахтер – Львов – 2:0
  • 08.04.2023: УПЛ, Шахтер – Металлист – 1:0
  • 19.03.2023: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 12.03.2023: УПЛ, Кривбасс – Шахтер – 0:3
  • 05.03.2023: УПЛ, Металлист 1925 – Шахтер – 0:7
  • 05.11.2022: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 3:0
  • 19.10.2022: УПЛ, Шахтер – Колос – 3:0
  • 02.09.2022: УПЛ, Рух – Шахтер – 0:1
  • 28.08.2022: УПЛ, Шахтер – Кривбасс – 1:0
  • 23.08.2022: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
  • 28.11.2021: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:1
  • 20.11.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 23.10.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
  • 17.08.2021: ЛЧ, Монако – Шахтер – 0:1
  • 13.08.2021: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 2:0
  • 30.07.2021: УПЛ, Львов – Шахтер – 0:3
  • 09.05.2021: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 1:0
  • 06.05.2021: УПЛ, Минай – Шахтер – 0:4
  • 10.04.2021: УПЛ, Мариуполь – Шахтер – 0:3
  • 04.04.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
  • 14.03.2021: УПЛ, Шахтер – Десна – 4:0
  • 06.03.2021: УПЛ, Олимпик – Шахтер – 0:1
  • 25.02.2021: ЛЕ, Шахтер – Маккаби Т.-А. – 1:0
  • 21.02.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
  • 18.02.2021: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Шахтер – 0:2
  • 14.02.2021: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:0
  • 09.12.2020: ЛЧ, Интер – Шахтер – 0:0
  • 01.12.2020: ЛЧ, Шахтер – Реал – 2:0
  • 28.11.2020: УПЛ, Днепр-1 – Шахтер – 0:1
  • 08.11.2020: УПЛ, Динамо – Шахтер – 0:3
  • 27.10.2020: ЛЧ, Шахтер – Интер – 0:0
  • 23.02.2020: УПЛ, Шахтер – Десна – 1:0
  • 15.07.2020: УПЛ, Шахтер – Колос – 2:0
  • 14.06.2020: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:1
  • 26.05.2019: УПЛ, Шахтер – Мариуполь – 4:0

«Сухие» Матчи Анатолия Трубина за Шахтер по сезонам (39)

  • 2018/19 – 1
  • 2019/20 – 3
  • 2020/21 – 15
  • 2021/22 – 6
  • 2022/23 – 14

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за сборную Украины (7)

  • 16.11.2025: ЧМ (квал.), Украина – Исландия – 2:0
  • 11.10.2024: ЛН, Украина – Грузия – 1:0
  • 26.06.2024: ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0
  • 03.06.2024: ТМ, Германия – Украина – 0:0
  • 20.11.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Италия – 0:0
  • 14.10.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Северная Македония – 2:0
  • 19.06.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Мальта – 1:0
По теме:
Крузейро договорился о трансфере экс-бека Шахтера за 7 миллионов евро
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Фамаликау Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Анатолий Трубин статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Футбол | 23 декабря 2025, 09:33 2
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо

Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23 декабря 2025, 16:37 1
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца

Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко
Футбол | 23.12.2025, 12:20
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На воротах, мов стіна -
Що міцніш за мармур грецький!💪
Ця дуже тішить новина -
Бо він наш земляк Донецький!⚒️🇺🇦 😊
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Значить наступний може стати сотим! За це і вболіватимемо! 😊
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
дуже нестабільний воротник іноді може зробити якийсь сейв, але за ним як правило слідують 3-4 провали
Ответить
0
Популярные новости
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 9
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем