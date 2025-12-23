Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Вспомним все «сухие» игры украинского голкипера за «Шахтер», «Бенфику» и сборную Украины
В понедельник, 22 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Фамаликау». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 1:0.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оставил свои ворота в неприкосновенности и сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей.
Теперь в активе 24-летнего вратаря 53 «сухих» поединка за Бенфику, 39 – за «Шахтер» и 7 – за сборную Украины.
Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (99):
- 53 – Бенфика
- 39 – Шахтер
- 7 – сборная Украины
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (53)
- 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
- 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
- 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
- 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
- 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
- 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
- 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
- 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
- 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
- 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
- 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
- 27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0
- 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
- 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
- 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
- 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
- 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 4:0
- 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
- 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0
- 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
- 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
- 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
- 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
- 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
- 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
- 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
- 23.09.2024: ЧП, Боавишта - Бенфика - 0:3
- 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
- 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Коза Пия – 3:0
- 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
- 17.03.2024: ЧП, Коза Пия – Бенфика – 0:1
- 14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
- 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0
- 22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0
- 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
- 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
- 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
- 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 3:0
- 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
- 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
- 25.11.2023: КП, Бенфика – Фомаликан – 2:0
- 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
- 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
- 07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1
- 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0
«Сухие» Матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (53)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 15
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Шахтер во всех турнирах (39)
- 28.05.2023: УПЛ, Шахтер – Днепр-1 – 3:0
- 24.05.2023: УПЛ, Заря – Шахтер – 0:3
- 13.05.2023: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:2
- 03.05.2023: УПЛ, Шахтер – Минай – 1:0
- 16.04.2023: УПЛ, Шахтер – Львов – 2:0
- 08.04.2023: УПЛ, Шахтер – Металлист – 1:0
- 19.03.2023: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
- 12.03.2023: УПЛ, Кривбасс – Шахтер – 0:3
- 05.03.2023: УПЛ, Металлист 1925 – Шахтер – 0:7
- 05.11.2022: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 3:0
- 19.10.2022: УПЛ, Шахтер – Колос – 3:0
- 02.09.2022: УПЛ, Рух – Шахтер – 0:1
- 28.08.2022: УПЛ, Шахтер – Кривбасс – 1:0
- 23.08.2022: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 0:0
- 28.11.2021: УПЛ, Ингулец – Шахтер – 0:1
- 20.11.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
- 23.10.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
- 17.08.2021: ЛЧ, Монако – Шахтер – 0:1
- 13.08.2021: УПЛ, Шахтер – Металлист 1925 – 2:0
- 30.07.2021: УПЛ, Львов – Шахтер – 0:3
- 09.05.2021: УПЛ, Шахтер – Ингулец – 1:0
- 06.05.2021: УПЛ, Минай – Шахтер – 0:4
- 10.04.2021: УПЛ, Мариуполь – Шахтер – 0:3
- 04.04.2021: УПЛ, Ворскла – Шахтер – 0:2
- 14.03.2021: УПЛ, Шахтер – Десна – 4:0
- 06.03.2021: УПЛ, Олимпик – Шахтер – 0:1
- 25.02.2021: ЛЕ, Шахтер – Маккаби Т.-А. – 1:0
- 21.02.2021: УПЛ, Шахтер – Рух – 2:0
- 18.02.2021: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Шахтер – 0:2
- 14.02.2021: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:0
- 09.12.2020: ЛЧ, Интер – Шахтер – 0:0
- 01.12.2020: ЛЧ, Шахтер – Реал – 2:0
- 28.11.2020: УПЛ, Днепр-1 – Шахтер – 0:1
- 08.11.2020: УПЛ, Динамо – Шахтер – 0:3
- 27.10.2020: ЛЧ, Шахтер – Интер – 0:0
- 23.02.2020: УПЛ, Шахтер – Десна – 1:0
- 15.07.2020: УПЛ, Шахтер – Колос – 2:0
- 14.06.2020: УПЛ, Колос – Шахтер – 0:1
- 26.05.2019: УПЛ, Шахтер – Мариуполь – 4:0
«Сухие» Матчи Анатолия Трубина за Шахтер по сезонам (39)
- 2018/19 – 1
- 2019/20 – 3
- 2020/21 – 15
- 2021/22 – 6
- 2022/23 – 14
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за сборную Украины (7)
- 16.11.2025: ЧМ (квал.), Украина – Исландия – 2:0
- 11.10.2024: ЛН, Украина – Грузия – 1:0
- 26.06.2024: ЧЕ, Украина – Бельгия – 0:0
- 03.06.2024: ТМ, Германия – Украина – 0:0
- 20.11.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Италия – 0:0
- 14.10.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Северная Македония – 2:0
- 19.06.2023: ЧЕ (квал.), Украина – Мальта – 1:0
