«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 17-го тура Серии А против «Дженоа» и игру форвардов римского клуба:

«Мы начали игру с нескольких технических ошибок, но потом хорошо передвигались по полю. Мы всегда создавали опасность в атаке. Я хотел бы сыграть лучше и во втором тайме, но мы продемонстрировали много качественных эпизодов.

(Об игре форвардов) Фергюсон всегда играл, за исключением трех матчей, когда он был травмирован, и двух, когда он остался на скамейке запасных. Довбик всегда играл, когда был в форме.

Даже в проигранных нами встречах нападающие всегда выходили на поле. Суть в том, что нужно показывать результат. Нельзя ошибиться с настроем и интенсивностью. Когда «Рома» показывает сильную игру, тогда и добивается результатов.

(О Дибале) Если он не травмирован, он играет. У «Ромы» нет других игроков такого высокого уровня. Очевидно, что когда он в форме, как сегодня вечером, атакующая игра развивается совершенно по-другому.

Когда он не в оптимальной форме или имеет какие-то проблемы со здоровьем, тогда не показывает лучшую версию себя», – подытожил Гасперини.