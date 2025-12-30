Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона
Италия
30 декабря 2025, 10:17 |
1151
1

«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Рома» одолела «Дженоа» со счетом 3:1

30 декабря 2025, 10:17 |
1151
1 Comments
«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 17-го тура Серии А против «Дженоа» и игру форвардов римского клуба:

«Мы начали игру с нескольких технических ошибок, но потом хорошо передвигались по полю. Мы всегда создавали опасность в атаке. Я хотел бы сыграть лучше и во втором тайме, но мы продемонстрировали много качественных эпизодов.

(Об игре форвардов) Фергюсон всегда играл, за исключением трех матчей, когда он был травмирован, и двух, когда он остался на скамейке запасных. Довбик всегда играл, когда был в форме.

Даже в проигранных нами встречах нападающие всегда выходили на поле. Суть в том, что нужно показывать результат. Нельзя ошибиться с настроем и интенсивностью. Когда «Рома» показывает сильную игру, тогда и добивается результатов.

(О Дибале) Если он не травмирован, он играет. У «Ромы» нет других игроков такого высокого уровня. Очевидно, что когда он в форме, как сегодня вечером, атакующая игра развивается совершенно по-другому.

Когда он не в оптимальной форме или имеет какие-то проблемы со здоровьем, тогда не показывает лучшую версию себя», – подытожил Гасперини.

По теме:
Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Дженоа Рома - Дженоа Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Эван Фергюсон Пауло Дибала
Николай Тытюк Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии
Футбол | 30 декабря 2025, 09:27 0
Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии
Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии

Иван Варфоломеев помог «Линкольну» одолеть «Барнлси» в матче 23-го тура Первой лиги

Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29 декабря 2025, 17:28 25
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера

В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
Футбол | 30.12.2025, 03:57
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Дібала він же ж такого рівня, він же ж аргентинець. Виходить він краще володаря іспанського Пічічі, без питань.
Ответить
0
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем