Довбик вернулся в игру, Малиновский допустил ошибку, Джошуа выжил в аварии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 декабря.

1A. Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ

Руслан сыграл 59 минут, а Артем вышел на замену на 85-й минуте

1B. Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?

Хавбек Дженоа допустил ошибку и получил отметку 4.6 балла

2. Турнирные таблицы КАН-2025. Уже определено 14 из 16 участников плей-офф

Вечером 29 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах A и B

3A. Бафана-Бафана. Сборная ЮАР присоединилась к Египту в плей-офф КАН-2025

Ангола и Египет разошлись миром, а команда ЮАР вырвала победу у Зимбабве

3D. Атласские львы выиграли группу. Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф КАН

У Марокко Аюб Эль-Кааби оформил дубль, Браим Диас также забил Замбии

4A. ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария с британским боксером случилась в Нигерии

4B. ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии

ДТП с участием британского боксера произошло в Лагосе, столице Нигерии

5. ОФИЦИАЛЬНО. Новый Герреро? Заря подписала панамского форварда

Верлей Баррера стал игроком луганской «Зари»

6. Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Донецкий клуб готовит кадровую чистку зимой

7. Реконструкция известного стадиона откладывается. Известна причина

Домашней ареной «Карпат» по-прежнему будет стадион «Украина»

8. В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны

Украинцем интересуется «Галатасарай»

9. Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера

В услугах Ефима заинтересован Вердер – стороны уже контактировали между собой

10. Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования

Лауреатами опроса стали Александр Усик, сборная по борьбе и тренер Никишин