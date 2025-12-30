Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?

Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен. У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0). Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Малиновский допустил ошибку и получил от WhoScored отметку 4.6 балла. Игра Артема Довбика в последние 5+ минут матча оценена в 5.9. Лучшим по оценкам стал защитник Ромы Ян Зюлковски (8.1 балла)

Веб-портал SofaScore поставил 5.4 – Малиновскому, 6.4 – Довбику и 8.1 – Зюлковски.

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Оценки WhoScored за матч

Оценки SofaScore за матч