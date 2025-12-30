Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Италия
30 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:39
31
0

Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?

Хавбек Дженоа допустил ошибку и получил отметку 4.6 балла

30 декабря 2025, 00:37 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:39
31
0
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря прошла игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома переиграла Дженоа (3:1) на домашнем стадионе Олимпико в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У грифонов в старте вышел хавбек Руслан Малиновский и провел на поле 59 минуте, после чего был заменен. У волков украинский форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 85-й минуте.

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У Ромы отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0). Во втором тайме гости забили гол престижа, отличился Джефф Эхатор на 87-й минуте (1:3).

Малиновский допустил ошибку и получил от WhoScored отметку 4.6 балла. Игра Артема Довбика в последние 5+ минут матча оценена в 5.9. Лучшим по оценкам стал защитник Ромы Ян Зюлковски (8.1 балла)

Веб-портал SofaScore поставил 5.4 – Малиновскому, 6.4 – Довбику и 8.1 – Зюлковски.

Серия А. 17-й тур, 29 декабря 2025

Рома – Дженоа – 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Эхатор, 87

Оценки WhoScored за матч

Оценки SofaScore за матч

По теме:
Драконы в огне. Порту переиграл AVS и упрочил лидерство в Португалии
Коморские острова – Мали – 0:0. Орлы вышли в плей-офф. Видеообзор матча
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик видео голов и обзор Рома - Дженоа оценки WhoScored SofaScore
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Футбол | 29 декабря 2025, 22:37 0
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной
Полесье потратило серьезные деньги на два топовых трансфера игроков сборной

Клуб усилился косовскими футболистами

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 3
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони

Уоррен сказал, что ответа все еще нет

Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Футбол | 28.12.2025, 23:15
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем