Реконструкция известного стадиона откладывается. Известна причина

Как стало известно Sport.ua, руководством «Карпат» рассматривался вариант во время зимнего перерыва начать на стадионе «Украина» работы по замене газона и модернизации подогрева футбольного поля. Поскольку это должен был быть длительный процесс, «зелено-белые» были бы вынуждены проводить календарные матчи второй половины чемпионата на «Арене-Львов» или на стадионе одной из соседних областей.

По имеющейся информации, реализация этого проекта оказалась очень дорогостоящей, и поэтому было решено отказаться от него на неопределенное время. Тем более что острой необходимости в новом покрытии нет, так как существующее и так считается одним из лучших в УПЛ.

Что касается футбольных полей рядом со стадионом «Украина», которые должны были использоваться юниорским и молодежным составом «Карпат», то здесь также есть задержка с обустройством газона с искусственным покрытием, так как еще нет всех разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее межсезонье ожидается реконструкция стадиона «Украина».