Украина. Премьер лига29 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:02
1059
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый Герреро? Заря подписала панамского форварда
Верлей Баррера – игрок «Зари»
29 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:02
1059
0
«Заря» сообщила на официальных страницах клуба о подписании нападающего Верлея Барреры.
23-летний панамский форвард перешёл в команду Скрипника на правах аренды с правом выкупа.
Ранее Баррера защищал цвета панамских «Сан-Франциско» и «Альянсы», в составе которых он провёл 119 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее Виктор Скрипник отреагировал на слухи о том, что луганский клуб не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 1
Уоррен сказал, что ответа все еще нет
Футбол | 29 декабря 2025, 12:41 0
Поединок состоится 29 декабря в 18:00 по Киеву
Футбол | 29.12.2025, 09:44
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Комментарии 0
Популярные новости
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
28.12.2025, 00:27
Бокс
28.12.2025, 09:17 6
27.12.2025, 10:45 1
27.12.2025, 09:02
28.12.2025, 08:29 4