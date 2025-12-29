Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:02
ОФИЦИАЛЬНО. Новый Герреро? Заря подписала панамского форварда

Верлей Баррера – игрок «Зари»

ФК Заря

«Заря» сообщила на официальных страницах клуба о подписании нападающего Верлея Барреры.

23-летний панамский форвард перешёл в команду Скрипника на правах аренды с правом выкупа.

Ранее Баррера защищал цвета панамских «Сан-Франциско» и «Альянсы», в составе которых он провёл 119 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее Виктор Скрипник отреагировал на слухи о том, что луганский клуб не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина.

Заря Луганск чемпионат Украины по футболу трансферы Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: ФК Заря Луганск
