ОФИЦИАЛЬНО. Новый Герреро? Заря подписала панамского форварда

«Заря» сообщила на официальных страницах клуба о подписании нападающего Верлея Барреры.

23-летний панамский форвард перешёл в команду Скрипника на правах аренды с правом выкупа.

Ранее Баррера защищал цвета панамских «Сан-Франциско» и «Альянсы», в составе которых он провёл 119 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее Виктор Скрипник отреагировал на слухи о том, что луганский клуб не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина.