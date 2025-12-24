Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 14:03 | Обновлено 24 декабря 2025, 14:04
Заря хочет попрощаться с двумя украинцами? Скрипник выступил с заявлением

Коуч заинтриговал подробностями

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на слухи, что луганский коллектив не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина

– Можете подтвердить или опровергнуть, что Заря во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги луганская Заря занимает 8 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.

Виктор Скрипник Владислав Вакула Иван Головкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
