Заря хочет попрощаться с двумя украинцами? Скрипник выступил с заявлением

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на слухи, что луганский коллектив не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина

– Можете подтвердить или опровергнуть, что Заря во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги луганская Заря занимает 8 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.