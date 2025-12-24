Заря хочет попрощаться с двумя украинцами? Скрипник выступил с заявлением
Коуч заинтриговал подробностями
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на слухи, что луганский коллектив не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина
– Можете подтвердить или опровергнуть, что Заря во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?
– Эти ребята принадлежат нам, и для того чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех, – сказал Скрипник.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги луганская Заря занимает 8 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.
