Скрипник отреагировал на слухи о переходе в Актобе

Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 11:44 |
526
0

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны казахского «Актобе».

– Виктор, слухи об интересе из Казахстана к вам долетали?

– Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-либо интерес.

– Можете подтвердить или опровергнуть, что «Заря» во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того, чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех.

Ранее Олег Федорчук высказался о «Кривбассе» и их лидере – Глейкере Мендосе.

Виктор Скрипник Заря Луганск Актобе Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
