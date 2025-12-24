Скрипник отреагировал на слухи о переходе в Актобе
Не подтвердил, но и не опроверг
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны казахского «Актобе».
– Виктор, слухи об интересе из Казахстана к вам долетали?
– Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-либо интерес.
– Можете подтвердить или опровергнуть, что «Заря» во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?
– Эти ребята принадлежат нам, и для того, чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех.
Ранее Олег Федорчук высказался о «Кривбассе» и их лидере – Глейкере Мендосе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин может продолжить выступления в «Милане»
Сергей Кисленко, Валерий Сад и Александр Пятов намерены расторгнуть контракты