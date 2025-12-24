Скрипник отреагировал на слухи о переходе в Актобе

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны казахского «Актобе».

– Виктор, слухи об интересе из Казахстана к вам долетали?

– Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-либо интерес.

– Можете подтвердить или опровергнуть, что «Заря» во второй половине сезона не рассчитывает на Владислава Вакулу и Ивана Головкина?

– Эти ребята принадлежат нам, и для того, чтобы всем было хорошо, мы совместно примем решение, которое удовлетворит всех.

