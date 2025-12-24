Одному из лучших игроков УПЛ прочат трансфер в Динамо или Шахтер

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о криворожском «Кривбассе» и их лидере – Глейкере Мендосе.

– Кто стал командой-открытием, по вашему мнению?

– Кривбасс. Думал, что с уходом Вернидуба команда рассыплется, все же Юрий Николаевич – это величина, один из топовых наших тренеров. Криворожцы смазали концовку года, выиграв только одну игру из семи, а стартовали очень удачно. Неожиданно раскрылись под руководством ван Леувена сразу несколько игроков.

Речь о Твердохлебе прежде всего, который сейчас очень стабильно демонстрирует качественную игру. И Глейкер, конечно же, стал открытием. Думаю, Мендосу скоро купит либо Динамо, либо Шахтер, либо он уедет в какую-нибудь европейскую команду. Надолго в Кривом Роге этот парень не задержится.