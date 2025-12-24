Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одному из лучших игроков УПЛ прочат трансфер в Динамо или Шахтер
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 10:55 |
1179
2

Одному из лучших игроков УПЛ прочат трансфер в Динамо или Шахтер

Федорчук считает, что Мендоса надолго в «Кривбассе» не задержится

24 декабря 2025, 10:55 |
1179
2 Comments
Одному из лучших игроков УПЛ прочат трансфер в Динамо или Шахтер
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о криворожском «Кривбассе» и их лидере – Глейкере Мендосе.

– Кто стал командой-открытием, по вашему мнению?

– Кривбасс. Думал, что с уходом Вернидуба команда рассыплется, все же Юрий Николаевич – это величина, один из топовых наших тренеров. Криворожцы смазали концовку года, выиграв только одну игру из семи, а стартовали очень удачно. Неожиданно раскрылись под руководством ван Леувена сразу несколько игроков.

Речь о Твердохлебе прежде всего, который сейчас очень стабильно демонстрирует качественную игру. И Глейкер, конечно же, стал открытием. Думаю, Мендосу скоро купит либо Динамо, либо Шахтер, либо он уедет в какую-нибудь европейскую команду. Надолго в Кривом Роге этот парень не задержится.

По теме:
Скрипник отреагировал на слухи о переходе в Актобе
Голкипер сборной Украины мечтает попасть в чемпионат Испании или Англии
Леоненко назвал единственного игрока Динамо, к которому нет претензий
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Футбол | 23 декабря 2025, 10:42 18
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24 декабря 2025, 07:19 4
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко

Вингер сборной Украины проведет следующие полгода в составе киевского «Динамо»

Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Футбол | 24.12.2025, 10:12
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Футбол | 24.12.2025, 05:42
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Переоцінений гравець.
Ответить
+2
Перець
Динамо він нах не потрібен, бо є Герреро переоцінений
Ответить
0
Популярные новости
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем