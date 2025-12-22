Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 11:55
344
0

ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»

Известный тренер дал совет молодому коллеге

22 декабря 2025, 11:55 | Обновлено 22 декабря 2025, 11:56
344
0
ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Экс-тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук назвал главные разочарования первой половины сезона УПЛ и дал совет Владиславу Лупашко.

– Какая команда вас больше всего разочаровала в первой части сезона?

– Назвал бы две команды – «Александрия» и «Карпаты». Можно было бы сказать, что главным разочарованием является «Динамо», но у киевлян есть несколько веских причин, оправданий, по которым команда провалила первую часть чемпионата на внутренней арене. Сильно сказалось на результативности и атакующей мощи «Динамо» уход Ваната. Достойной замены Владиславу так и не нашлось. Плюс нагрузка на игроков-сборников, плюс участие в еврокубках.

Динамовцы просто не выдержали темпа, нагрузок. Зато почему так развалилась Александрия, я не понимаю… Да, команду покинул Ротань и пару ключевых исполнителей, но не половина состава. Поэтому руководство «горожан» зимой должно очень серьезно разобраться в сложившейся ситуации. «Карпаты» разочаровали не столько результатом, сколько качеством игры. Очень слабо… И это при том, что у львовского клуба все в порядке с финансами.

– Как думаете, Лупашко зимой помашут рукой?

– Думаю, его уже уволили, просто клуб это официально не афиширует. Лупашко еще молодой тренер и слишком много рассказывает о игре своей команды, вместо того чтобы его команда делала это на поле, давала результат. Лупашко нужно молча делать дело, меньше болтать, больше работать.

Ранее Валерий Федорчук рассказал, благодаря чему ЛНЗ стал «зимним чемпионом» УПЛ.

По теме:
Динамо интересен форвард Вереса, приоритет на выкуп которого у Галатасарая
Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо
Эксперт рассказал, благодаря чему ЛНЗ стал «зимним чемпионом» УПЛ
Валерий Федорчук Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Александрия Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
