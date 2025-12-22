ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»

Экс-тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук назвал главные разочарования первой половины сезона УПЛ и дал совет Владиславу Лупашко.

– Какая команда вас больше всего разочаровала в первой части сезона?

– Назвал бы две команды – «Александрия» и «Карпаты». Можно было бы сказать, что главным разочарованием является «Динамо», но у киевлян есть несколько веских причин, оправданий, по которым команда провалила первую часть чемпионата на внутренней арене. Сильно сказалось на результативности и атакующей мощи «Динамо» уход Ваната. Достойной замены Владиславу так и не нашлось. Плюс нагрузка на игроков-сборников, плюс участие в еврокубках.

Динамовцы просто не выдержали темпа, нагрузок. Зато почему так развалилась Александрия, я не понимаю… Да, команду покинул Ротань и пару ключевых исполнителей, но не половина состава. Поэтому руководство «горожан» зимой должно очень серьезно разобраться в сложившейся ситуации. «Карпаты» разочаровали не столько результатом, сколько качеством игры. Очень слабо… И это при том, что у львовского клуба все в порядке с финансами.

– Как думаете, Лупашко зимой помашут рукой?

– Думаю, его уже уволили, просто клуб это официально не афиширует. Лупашко еще молодой тренер и слишком много рассказывает о игре своей команды, вместо того чтобы его команда делала это на поле, давала результат. Лупашко нужно молча делать дело, меньше болтать, больше работать.

