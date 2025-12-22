Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 11:29
Эксперт рассказал, благодаря чему ЛНЗ стал «зимним чемпионом» УПЛ

Олег Федорчук считает, что этому способствовали еврокубки

Эксперт рассказал, благодаря чему ЛНЗ стал «зимним чемпионом» УПЛ
ФК ЛНЗ

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал успех ЛНЗ в первой половине сезона УПЛ, который черкасский клуб завершил на первом месте в турнирной таблице.

– Олег Викторович, какую команду УПЛ вы считаете лучшей в первой половине сезона 2025/26, независимо от места в таблице?

– Прежде всего хочу сказать, что нынешний сезон в УПЛ напоминает американские горки, потому что ни одна команда дистанцию в 16 туров не прошла ровно. Однако лучшей командой по итогам как первого круга, так и летне-зимней части чемпионата назову ЛНЗ.

И не только потому, что они находятся на первом месте, разделяя его с «Шахтером», а и потому, что у команды Виталия Пономарева есть рисунок игры, качество и результат. До начала сезона я думал, что они будут где-то в первой пятерке, но точно не на первом месте. Успех ЛНЗ – однозначно неожиданность.

– Смогут ли Пономарев и его команда удержаться во главе чемпионской гонки после зимней паузы? ЛНЗ уже продал свою главную движущую силу – Проспера Оба, и не факт, что какой-то более солидный клуб не переманит к себе еще и Пасича, Кузика или Паламарчука, например.

– На мой взгляд, маловероятно, что ЛНЗ удержится на первом месте, не верю в чемпионство команды Пономарева. Считаю, что черкасцы будут бороться с «Динамо» за бронзу. Объясню свою точку зрения подробнее. Почему ЛНЗ стал «зимним чемпионом»? Во-первых, в команде мало сборников по сравнению с «Шахтером» или «Динамо». Соответственно, основные игроки коллектива Пономарева были свежее, не имели столько нагрузок, как лидеры донецкой или киевской команды.

Во-вторых, ЛНЗ не участвовал в еврокубках, то есть не имел графика игр «через два дня после третьего». Снова же, команда была свежей, а не измученной переездами и перелетами. Весной «Динамо» в еврокубках уже не сыграет, а у «Шахтера» значительно уменьшится количество матчей в Лиге конференций, посмотрим, как далеко они еще пройдут… Поэтому и «бело-синим», и «горнякам» во второй половине чемпионата будет чуть легче.

Ранее Роман Григорчук назвал причины неудач с ЛНЗ.

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»
«Мы были далеки от идеала». Григорчук назвал причины неудач с ЛНЗ
ГРИГОРЧУК: «Могу сказать, что точно буду работать»
ЛНЗ Черкассы Олег Федорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
