Эксперт рассказал, благодаря чему ЛНЗ стал «зимним чемпионом» УПЛ

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал успех ЛНЗ в первой половине сезона УПЛ, который черкасский клуб завершил на первом месте в турнирной таблице.

– Олег Викторович, какую команду УПЛ вы считаете лучшей в первой половине сезона 2025/26, независимо от места в таблице?

– Прежде всего хочу сказать, что нынешний сезон в УПЛ напоминает американские горки, потому что ни одна команда дистанцию в 16 туров не прошла ровно. Однако лучшей командой по итогам как первого круга, так и летне-зимней части чемпионата назову ЛНЗ.

И не только потому, что они находятся на первом месте, разделяя его с «Шахтером», а и потому, что у команды Виталия Пономарева есть рисунок игры, качество и результат. До начала сезона я думал, что они будут где-то в первой пятерке, но точно не на первом месте. Успех ЛНЗ – однозначно неожиданность.

– Смогут ли Пономарев и его команда удержаться во главе чемпионской гонки после зимней паузы? ЛНЗ уже продал свою главную движущую силу – Проспера Оба, и не факт, что какой-то более солидный клуб не переманит к себе еще и Пасича, Кузика или Паламарчука, например.

– На мой взгляд, маловероятно, что ЛНЗ удержится на первом месте, не верю в чемпионство команды Пономарева. Считаю, что черкасцы будут бороться с «Динамо» за бронзу. Объясню свою точку зрения подробнее. Почему ЛНЗ стал «зимним чемпионом»? Во-первых, в команде мало сборников по сравнению с «Шахтером» или «Динамо». Соответственно, основные игроки коллектива Пономарева были свежее, не имели столько нагрузок, как лидеры донецкой или киевской команды.

Во-вторых, ЛНЗ не участвовал в еврокубках, то есть не имел графика игр «через два дня после третьего». Снова же, команда была свежей, а не измученной переездами и перелетами. Весной «Динамо» в еврокубках уже не сыграет, а у «Шахтера» значительно уменьшится количество матчей в Лиге конференций, посмотрим, как далеко они еще пройдут… Поэтому и «бело-синим», и «горнякам» во второй половине чемпионата будет чуть легче.

