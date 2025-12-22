Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мы были далеки от идеала». Григорчук назвал причины неудач с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
«Мы были далеки от идеала». Григорчук назвал причины неудач с ЛНЗ

Известный тренер проработал в Черкассах всего полсезона

НК Верес. Роман Григорчук

Экс-тренер ЛНЗ Роман Григорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о работе в черкасском клубе и назвал причины неудач во главе команды:

«Это совсем не тот случай, когда мне или тренерскому штабу должно быть стыдно за работу в ЛНЗ. Я считаю, что мы проделали достаточно серьезную и полезную работу. Я уверен, что футболисты, которые хотели учиться, многому научились. В целом за работу мне не стыдно, но, конечно… В футболе очень важен результат. Не важно, как ты достигаешь результата, а важно – просто результат. С этим нельзя не согласиться – результат очень важен для всех. Уже сейчас я делаю для себя выводы, что в первую очередь стоит думать именно о результате, а уже потом добиваться реальной «картинки» в построении игры. Хочется, чтобы был результат, но чтобы он достигался в определенном стиле самой игры. В том стиле, который видит главный тренер и его тренерский штаб.

Я могу сказать, что в этом аспекте мы не достигли своих целей. Моей целью было поставить этой команде комбинационный, агрессивный и доминирующий футбол. Я не могу сказать, что нам удалось достичь этого в том виде, в котором мы хотели. На это есть целый ряд причин. Где-то немного не хватило времени. Одной из важных причин является то, что целый ряд игроков, которые были в составе той команды… У них не было той ответственности, любви и самоотдачи к клубу и самому футболу. В этом компоненте мы были далеки от идеала, но была проделана серьезная работа – мы поработали достаточно продуктивно.

Что касается нашего расставания с ЛНЗ… За все время, когда мы общались с президентом ЛНЗ, я никогда не слышал от него никаких претензий или недовольства. При каждом разговоре он подчеркивал, что наша работа, тренерского штаба, профессиональна и правильна. Когда мы решили попрощаться с ЛНЗ, президент снова взял слово и поблагодарил нас. Нам подтвердили, что у него нет никаких претензий, но было принято решение о смене вектора развития клуба в целом. Здесь все понятно – у меня нет никаких претензий.

Более того, скажу, что сейчас ЛНЗ сделал колоссально правильные шаги. В первую очередь это касается селекционной работы. Можно сказать очень много хороших слов о работе, которую проделали и новый тренерский штаб, и футболисты – есть только добрые слова о футбольном клубе ЛНЗ».

Роман Григорчук провел во главе ЛНЗ 13 матчей, в которых команда одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
