Известный украинский клуб имеет финансовые трудности. Про УПЛ можно забыть?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
30 декабря 2025, 09:44 |
Одесский «Черноморец» покинет группа футболистов и тренерский штаб во главе с Кучером

ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» имеет финансовые трудности, из-за которых известную в Украине команду покинут немало футболистов и тренерский штаб во главе с Александром Кучером.

По информации источника, руководство «моряков» делает все возможное, чтобы сократить задолженности, однако на данный момент игроки около не месяца не получали зарплату.

Проблем добавляет и трансферный бан, из-за которого одесский клуб не может подписывать новых футболистов.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди ранее подтвердил проблемы «Черноморца»:

«Удалось ли достичь соглашения по задолженности? Я же не один такой. Сами видите, что происходит. Много футболистов уходит, включая тренерский штаб».

«Моряки» набрали 38 баллов после 18 туров и разместились на третьей позиции, отставая от лидера – черновицкой «Буковины» – на девять пунктов.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
