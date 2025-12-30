Известный украинский клуб имеет финансовые трудности. Про УПЛ можно забыть?
Одесский «Черноморец» покинет группа футболистов и тренерский штаб во главе с Кучером
Одесский «Черноморец» имеет финансовые трудности, из-за которых известную в Украине команду покинут немало футболистов и тренерский штаб во главе с Александром Кучером.
По информации источника, руководство «моряков» делает все возможное, чтобы сократить задолженности, однако на данный момент игроки около не месяца не получали зарплату.
Проблем добавляет и трансферный бан, из-за которого одесский клуб не может подписывать новых футболистов.
Экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди ранее подтвердил проблемы «Черноморца»:
«Удалось ли достичь соглашения по задолженности? Я же не один такой. Сами видите, что происходит. Много футболистов уходит, включая тренерский штаб».
«Моряки» набрали 38 баллов после 18 туров и разместились на третьей позиции, отставая от лидера – черновицкой «Буковины» – на девять пунктов.
