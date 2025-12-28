27.12.2025 14:30 – FT 1 : 2
Ноттингем – Ман Сити – 1:2. Как Шерки вырвал победу на 83-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
27 декабря Манчестер Сити одержал непростую выездную победу над Ноттингем Форест в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд, завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан.
Три очка для подопечных Пепа Гвардиолы на 83-й минуте вырвал Райан Шерки.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
