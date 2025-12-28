Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Ноттингем – Ман Сити – 1:2. Как Шерки вырвал победу на 83-й. Видео голов
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.12.2025 14:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Англия
28 декабря 2025, 02:42
9
0

Ноттингем – Ман Сити – 1:2. Как Шерки вырвал победу на 83-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

28 декабря 2025, 02:42
9
0
Ноттингем – Ман Сити – 1:2. Как Шерки вырвал победу на 83-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря Манчестер Сити одержал непростую выездную победу над Ноттингем Форест в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд, завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан.

Три очка для подопечных Пепа Гвардиолы на 83-й минуте вырвал Райан Шерки.

Три очка для подопечных Пепа Гвардиолы на 83-й минуте вырвал Райан Шерки.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити), асcист Йошко Гвардиол.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Как выглядит таблица чемпионата Саудовской Аравии после 10 сыгранных туров
Нигерия – Тунис – 3:2. Суперорлы против орлов Карфагена. Видео голов, обзор
Манчестер Сити Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Сити видео голов и обзор Райан Шерки Тиджани Рейндерс Омари Хатчинсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
