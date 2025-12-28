27 декабря Манчестер Сити одержал непростую выездную победу над Ноттингем Форест в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд, завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три очка для подопечных Пепа Гвардиолы на 83-й минуте вырвал Райан Шерки.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83

Видеообзор матча