Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.12.2025 14:30 – 84 1 : 2
Манчестер Сити
Англия
27 декабря 2025, 14:30 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:25
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Зинченко в резерве. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Трансляция матча В эфире

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
