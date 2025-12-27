Ноттингем Форест

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Ноттингем

Из-за частой смены тренеров в начале сезона коллектив до сих пор находится в довольно нестабильной форме. После 17 туров Премьер-лиги на балансе «лесников» есть 18 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрыв от зоны вылета уже довольно неплохой – 5 очков. Из Кубка английской лиги коллектив Александра Зинченко вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

В Лиге Европы «Ноттингем» выглядит лучше – за 6 поединков турнира ему удалось добыть в борьбе 11 очков. Этого достаточно, чтобы за 2 тура до завершения основного этапа занимать 11 место. Расстояние от топ-8 пока составляет 2 балла.

Манчестер Сити

В текущем сезоне коллектив Пепа Гвардиолы снова показывает отличные результаты. За 17 матчей чемпионата Англии «горожанам» удалось добыть в борьбе 37 очков – этого достаточно, чтобы пока занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет всего 2 балла. В Кубке английской лиги «Манчестер Сити» квалифицировался в 1/2 финала, где сыграет против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане набрали 13 баллов за 6 матчей, благодаря которым сейчас занимают 4 место общей таблицы соревнований. Однако даже с 9-й ступени клуб оторвался всего на 1 балл.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе клуба 2 победы, еще 1 выигрыш одержал «Ноттингем», а 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Манчестер Сити» сохранил ворота сухими в каждом из 5 последних матчей.

«Манчестер Сити» забил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

В свою очередь «Ноттингем» забивал лишь 17 раз – 2-й самый худший результат среди всех команд турнира.

«Манчестер Сити» победил в каждом из последних 7 матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.58.