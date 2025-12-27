Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.12.2025 14:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Англия
27 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 27 декабря 2025, 16:31
617
0

Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко

Ноттингем Форест проиграл со счетом 1:2

27 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 27 декабря 2025, 16:31
617
0
Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол в составе «горожан» на 83-й минуте забил вингер Райан Шерки. До этого он же ассистировал на первый гол своей команды.

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, который в 2016-2022 годах выступал за «Манчестер Сити», провел весь матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83

По теме:
Хавбек Ман Сити: «Мы – охотники. Мы вышли на охоту за титулом АПЛ»
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ноттингем Форест - Манчестер Сити Райан Шерки Тиджани Рейндерс Омари Хатчинсон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
