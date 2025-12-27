Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Победный гол в составе «горожан» на 83-й минуте забил вингер Райан Шерки. До этого он же ассистировал на первый гол своей команды.

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, который в 2016-2022 годах выступал за «Манчестер Сити», провел весь матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83