Невероятный Шерки. Ман Сити одержал трудную победу над командой Зинченко
Ноттингем Форест проиграл со счетом 1:2
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Победный гол в составе «горожан» на 83-й минуте забил вингер Райан Шерки. До этого он же ассистировал на первый гол своей команды.
Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, который в 2016-2022 годах выступал за «Манчестер Сити», провел весь матч на скамейке запасных.
Английская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Хатчинсон, 54 – Рейндерс, 48, Шерки, 83
