Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году

Рома набрала самое большое количество очков в Серии А в 2025 году (82).

Римляне сумели стать единственным клубом, набравшим 80+ очков за этот календарный год.

Содействовала этому победа над Дженоа (3:1) в домашнем матче 17-го тура.

На 5 очков меньше Ромы набрал Интер (77), еще на 2 меньше – Наполи (75).

Сводная таблица Серии А за 2025 год

82 – Рома (37)

77 – Интер (37)

75 – Наполи (36)

71 – Милан (37)

70 – Ювентус (37)

60 – Болонья (37)

58 – Комо (36)

55 – Аталанта (37)

54 – Лацио (37)

44 – Торино (37)

42 – Удинезе (37)

42 – Фиорентина (38)

...

В скобках – количество сыгранных матчей в 2025 году.