Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
  4. Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
Италия
30 декабря 2025, 09:49 | Обновлено 30 декабря 2025, 09:51
Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году

Римляне стали единственной командой чемпионата Италии с 80+ очками

Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома набрала самое большое количество очков в Серии А в 2025 году (82).

Римляне сумели стать единственным клубом, набравшим 80+ очков за этот календарный год.

Содействовала этому победа над Дженоа (3:1) в домашнем матче 17-го тура.

На 5 очков меньше Ромы набрал Интер (77), еще на 2 меньше – Наполи (75).

Сводная таблица Серии А за 2025 год

  • 82 – Рома (37)
  • 77 – Интер (37)
  • 75 – Наполи (36)
  • 71 – Милан (37)
  • 70 – Ювентус (37)
  • 60 – Болонья (37)
  • 58 – Комо (36)
  • 55 – Аталанта (37)
  • 54 – Лацио (37)
  • 44 – Торино (37)
  • 42 – Удинезе (37)
  • 42 – Фиорентина (38)
  • ...

В скобках – количество сыгранных матчей в 2025 году.

«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Интер Милан Наполи Милан Ювентус Болонья Комо Аталанта Лацио Торино Удинезе Фиорентина
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 29 декабря 2025, 11:13 5
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе

Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30 декабря 2025, 08:54 4
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Футбол | 30.12.2025, 09:11
Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Футбол | 30.12.2025, 04:59
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
