Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
Римляне стали единственной командой чемпионата Италии с 80+ очками
Рома набрала самое большое количество очков в Серии А в 2025 году (82).
Римляне сумели стать единственным клубом, набравшим 80+ очков за этот календарный год.
Содействовала этому победа над Дженоа (3:1) в домашнем матче 17-го тура.
На 5 очков меньше Ромы набрал Интер (77), еще на 2 меньше – Наполи (75).
Сводная таблица Серии А за 2025 год
- 82 – Рома (37)
- 77 – Интер (37)
- 75 – Наполи (36)
- 71 – Милан (37)
- 70 – Ювентус (37)
- 60 – Болонья (37)
- 58 – Комо (36)
- 55 – Аталанта (37)
- 54 – Лацио (37)
- 44 – Торино (37)
- 42 – Удинезе (37)
- 42 – Фиорентина (38)
- ...
В скобках – количество сыгранных матчей в 2025 году.
La Serie A chiude i battenti per il 2⃣0⃣2⃣5⃣.— Transfermarkt.it (@TMit_news) December 30, 2025
Questa la classifica dell'anno solare 🗓#TMdatabase #SerieA pic.twitter.com/lmIqqyXHur
