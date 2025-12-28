Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике», которую возглавляет легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо.

«Бенфика» официально начала переговоры о подписании контракта с 23-летним центральным защитником «Трабзонспора» Арсением Батаговым», - написала в Twitter турецкая журналистка Элис Бусе Араш.

В текущем сезоне Батагов сыграл на клубном уровне 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Срок действия контракта Арсения с «Трабзонспором» истекает в июне 2028 года.

Сообщалось, что подписать Батагова также хочет обладатель Кубка Италии.