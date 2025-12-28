Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Португалия
28 декабря 2025, 15:53 |
1527
1

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике», которую возглавляет легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо.

«Бенфика» официально начала переговоры о подписании контракта с 23-летним центральным защитником «Трабзонспора» Арсением Батаговым», - написала в Twitter турецкая журналистка Элис Бусе Араш.

В текущем сезоне Батагов сыграл на клубном уровне 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Срок действия контракта Арсения с «Трабзонспором» истекает в июне 2028 года.

Сообщалось, что подписать Батагова также хочет обладатель Кубка Италии.

Арсений Батагов Бенфика чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы Жозе Моуриньо
Сообщить об ошибке

OKs100
Странно почему Жирона, Бенфика и бельгийские клубы покупают украинцев один за одним, как только у них появился хотя бы один украинец, а Челси, Олимпиакос, Севилья и Вест Хем нет?
