Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров
Англия
30 декабря 2025, 06:47 | Обновлено 30 декабря 2025, 07:10
163
0

В турнире близится экватор, и тройка лидеров оторвалась от остальных

Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге проведено 18 туров, и тройка лидеров оторвалась от остальных.

18-й тур состоялся 26–28 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал переиграл Брайтон (2:1) и сохранил лидерство (42 очка).

Манчестер Сити нанес поражение Ноттингем Форест (2:1) и отстает от канониров на два очка (40 баллов).

Астон Вилла обыграла Челси (2:1) и идет на третьем месте (39 пунктов) с серией из 11 побед подряд, если учитывать все турниры.

Тоттенхэм взял верх над Кристал Пэлас (1:0) в заключительном матче тура в понедельник, 28 декабря.

Топ-8 АПЛ: Арсенал (42 очков), Манчестер Сити (40), Астон Вилла (39), Ливерпуль (32), Челси, Ман Юнайтед (по 29).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (12).

Матчи 19-го тура пройдут 30 декабря и 1 января. После этого тура сезон пройдет свой экватор.

АПЛ. 18-й тур

  • 26.12.2025. 22:00. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0
  • 27.12.2025. 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2
  • 27.12.2025. 17:00. Арсенал – Брайтон – 2:1
  • 27.12.2025. 17:00. Бернли – Эвертон – 0:0
  • 27.12.2025. 17:00. Брентфорд – Борнмут – 4:1
  • 27.12.2025. 17:00. Вест Хэм – Фулхэм – 0:1
  • 27.12.2025. 17:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
  • 27.12.2025. 19:30. Челси – Астон Вилла – 1:2
  • 28.12.2025. 16:00. Сандерленд – Лидс – 1:1
  • 28.12.2025. 18:30. Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

АПЛ. 19-й тур

  • 30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл Юнайтед
  • 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон
  • 30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон
  • 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут
  • 30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла
  • 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
  • 01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм
  • 01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс
  • 01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм
  • 01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 18 13 3 2 33 - 11 30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43 - 17 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 40
3 Астон Вилла 18 12 3 3 29 - 19 30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30 - 26 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 32
5 Челси 18 8 5 5 30 - 19 30.12.25 21:30 Челси - Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32 - 28 30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 29
7 Сандерленд 18 7 7 4 20 - 18 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 28
8 Брентфорд 18 8 2 8 28 - 26 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 26
9 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21 - 20 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25 - 26 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 26
11 Тоттенхэм 18 7 4 7 27 - 23 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 25
12 Эвертон 18 7 4 7 18 - 20 30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 25
13 Брайтон 18 6 6 6 26 - 25 30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 24
14 Ньюкасл 18 6 5 7 23 - 23 30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 23
15 Борнмут 18 5 7 6 27 - 33 30.12.25 21:30 Челси - Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 22
16 Лидс 18 5 5 8 25 - 32 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси 20
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18 - 28 30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 18
18 Вест Хэм 18 3 4 11 19 - 36 30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 13
19 Бёрнли 18 3 3 12 19 - 34 30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 12
20 Вулверхэмптон 18 0 2 16 10 - 39 30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 2
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Списал Гвардиолу? Эмери объяснил, почему Арсенал станет чемпионом
Легенда сборной Германии раскрыл причину тяжелого старта Вирца в АПЛ
