Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров

В Английской Премьер-лиге проведено 18 туров, и тройка лидеров оторвалась от остальных.

18-й тур состоялся 26–28 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал переиграл Брайтон (2:1) и сохранил лидерство (42 очка).

Манчестер Сити нанес поражение Ноттингем Форест (2:1) и отстает от канониров на два очка (40 баллов).

Астон Вилла обыграла Челси (2:1) и идет на третьем месте (39 пунктов) с серией из 11 побед подряд, если учитывать все турниры.

Тоттенхэм взял верх над Кристал Пэлас (1:0) в заключительном матче тура в понедельник, 28 декабря.

Топ-8 АПЛ: Арсенал (42 очков), Манчестер Сити (40), Астон Вилла (39), Ливерпуль (32), Челси, Ман Юнайтед (по 29).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (12).

Матчи 19-го тура пройдут 30 декабря и 1 января. После этого тура сезон пройдет свой экватор.

АПЛ. 18-й тур

26.12.2025. 22:00. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0

27.12.2025. 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2

27.12.2025. 17:00. Арсенал – Брайтон – 2:1

27.12.2025. 17:00. Бернли – Эвертон – 0:0

27.12.2025. 17:00. Брентфорд – Борнмут – 4:1

27.12.2025. 17:00. Вест Хэм – Фулхэм – 0:1

27.12.2025. 17:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

27.12.2025. 19:30. Челси – Астон Вилла – 1:2

28.12.2025. 16:00. Сандерленд – Лидс – 1:1

28.12.2025. 18:30. Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

АПЛ. 19-й тур

30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл Юнайтед

30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон

30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон

30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут

30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла

30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм

01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс

01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм

01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 18 13 3 2 33 - 11 30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 42 2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43 - 17 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 40 3 Астон Вилла 18 12 3 3 29 - 19 30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 39 4 Ливерпуль 18 10 2 6 30 - 26 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 32 5 Челси 18 8 5 5 30 - 19 30.12.25 21:30 Челси - Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29 6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32 - 28 30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 29 7 Сандерленд 18 7 7 4 20 - 18 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 28 8 Брентфорд 18 8 2 8 28 - 26 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 26 9 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21 - 20 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 26 10 Фулхэм 18 8 2 8 25 - 26 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 26 11 Тоттенхэм 18 7 4 7 27 - 23 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 25 12 Эвертон 18 7 4 7 18 - 20 30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 25 13 Брайтон 18 6 6 6 26 - 25 30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 24 14 Ньюкасл 18 6 5 7 23 - 23 30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 23 15 Борнмут 18 5 7 6 27 - 33 30.12.25 21:30 Челси - Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 22 16 Лидс 18 5 5 8 25 - 32 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 20 17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18 - 28 30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 18 18 Вест Хэм 18 3 4 11 19 - 36 30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 13 19 Бёрнли 18 3 3 12 19 - 34 30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 12 20 Вулверхэмптон 18 0 2 16 10 - 39 30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 2 Полная таблица

Инфографика