Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров
В турнире близится экватор, и тройка лидеров оторвалась от остальных
В Английской Премьер-лиге проведено 18 туров, и тройка лидеров оторвалась от остальных.
18-й тур состоялся 26–28 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арсенал переиграл Брайтон (2:1) и сохранил лидерство (42 очка).
Манчестер Сити нанес поражение Ноттингем Форест (2:1) и отстает от канониров на два очка (40 баллов).
Астон Вилла обыграла Челси (2:1) и идет на третьем месте (39 пунктов) с серией из 11 побед подряд, если учитывать все турниры.
Тоттенхэм взял верх над Кристал Пэлас (1:0) в заключительном матче тура в понедельник, 28 декабря.
Топ-8 АПЛ: Арсенал (42 очков), Манчестер Сити (40), Астон Вилла (39), Ливерпуль (32), Челси, Ман Юнайтед (по 29).
Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в зоне вылета находятся Вест Хэм (13) и Бернли (12).
Матчи 19-го тура пройдут 30 декабря и 1 января. После этого тура сезон пройдет свой экватор.
АПЛ. 18-й тур
- 26.12.2025. 22:00. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0
- 27.12.2025. 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:2
- 27.12.2025. 17:00. Арсенал – Брайтон – 2:1
- 27.12.2025. 17:00. Бернли – Эвертон – 0:0
- 27.12.2025. 17:00. Брентфорд – Борнмут – 4:1
- 27.12.2025. 17:00. Вест Хэм – Фулхэм – 0:1
- 27.12.2025. 17:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
- 27.12.2025. 19:30. Челси – Астон Вилла – 1:2
- 28.12.2025. 16:00. Сандерленд – Лидс – 1:1
- 28.12.2025. 18:30. Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1
АПЛ. 19-й тур
- 30.12.2025. 21:30. Бернли – Ньюкасл Юнайтед
- 30.12.2025. 21:30. Вест Хэм – Брайтон
- 30.12.2025. 21:30. Ноттингем Форест – Эвертон
- 30.12.2025. 21:30. Челси – Борнмут
- 30.12.2025. 22:15. Арсенал – Астон Вилла
- 30.12.2025. 22:15. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
- 01.01.2026. 19:30. Кристал Пэлас – Фулхэм
- 01.01.2026. 19:30. Ливерпуль – Лидс
- 01.01.2026. 22:00. Брентфорд – Тоттенхэм
- 01.01.2026. 22:00. Сандерленд – Манчестер Сити
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|18
|13
|3
|2
|33 - 11
|30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд
|42
|2
|Манчестер Сити
|18
|13
|1
|4
|43 - 17
|01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити
|40
|3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|29 - 19
|30.12.25 22:15 Арсенал - Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла
|39
|4
|Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30 - 26
|01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд
|32
|5
|Челси
|18
|8
|5
|5
|30 - 19
|30.12.25 21:30 Челси - Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|8
|5
|5
|32 - 28
|30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
|29
|7
|Сандерленд
|18
|7
|7
|4
|20 - 18
|01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд
|28
|8
|Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
|26
|10
|Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити
|26
|11
|Тоттенхэм
|18
|7
|4
|7
|27 - 23
|01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
|25
|12
|Эвертон
|18
|7
|4
|7
|18 - 20
|30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон
|25
|13
|Брайтон
|18
|6
|6
|6
|26 - 25
|30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла
|24
|14
|Ньюкасл
|18
|6
|5
|7
|23 - 23
|30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
|23
|15
|Борнмут
|18
|5
|7
|6
|27 - 33
|30.12.25 21:30 Челси - Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон
|22
|16
|Лидс
|18
|5
|5
|8
|25 - 32
|01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|30.12.25 21:30 Ноттингем Форест - Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест
|18
|18
|Вест Хэм
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|30.12.25 21:30 Вест Хэм - Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
|13
|19
|Бёрнли
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
|12
|20
|Вулверхэмптон
|18
|0
|2
|16
|10 - 39
|30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест
|2
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авария случилась в Нигерии
Украинцем интересуется «Галатасарай»