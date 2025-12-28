Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ
Единственный в матче гол забил Арчи Грэй на 42-й минуте
Лондонский Тоттенхем одержал минимальную выездную победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Единственный мяч в встрече был забит в конце первого тайма. На 42-й минуте Арчи Грей отметился точным ударом после передачи Ришарлисона.
Гости могли увеличивать преимущество, однако гола Ришарлисона на 75-й минуте был отменен из-за офсайда.
Кристал Пэлас безуспешно пытался отыграться, при этом на 88-й минуте Уилсон Одобер попал в штангу ворот соперников.
Тоттенхем удержал минимальное преимущество (1:0) и записал в свой актив важные три очка.
Шпоры поднялись на 11-е место в турнирной таблице (25 очков), а Кристал Пэлас остался на 9-й позиции (26 пунктов).
Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря
Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1
Голы: Арчи Грей, 42
