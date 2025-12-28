Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
28.12.2025 18:30 – FT 0 : 1
Тоттенхэм
Англия
28 декабря 2025, 20:29 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:33
95
0

Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас и поднялся на 11-е место АПЛ

Единственный в матче гол забил Арчи Грэй на 42-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхем одержал минимальную выездную победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч в встрече был забит в конце первого тайма. На 42-й минуте Арчи Грей отметился точным ударом после передачи Ришарлисона.

Гости могли увеличивать преимущество, однако гола Ришарлисона на 75-й минуте был отменен из-за офсайда.

Кристал Пэлас безуспешно пытался отыграться, при этом на 88-й минуте Уилсон Одобер попал в штангу ворот соперников.

Тоттенхем удержал минимальное преимущество (1:0) и записал в свой актив важные три очка.

Шпоры поднялись на 11-е место в турнирной таблице (25 очков), а Кристал Пэлас остался на 9-й позиции (26 пунктов).

Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря

Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1

Голы: Арчи Грей, 42

Фотогалерея

Тоттенхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Тоттенхэм Арчи Грэй Ришарлисон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
