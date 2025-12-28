В воскресенье, 28 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Кристал Пэлас

Команда начала сезон прекрасно, однако в последних играх ее результаты откровенно не впечатляют. После 17 туров Премьер-лиги «орлам» удалось набрать 26 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас и занимают 8-е место турнирной таблицы. И от 4-го, и от 13-го места «Кристалл Пэлас» отделяет 3 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, где потерпели поражение от «Арсенала» в серии пенальти.

За 6 туров Лиги конференций англичанам удалось завоевать 10 зачетных пунктов. Это позволило команде квалифицироваться в 1/16 финала турнира.

Тоттенхэм

Для «шпор» текущий сезон также проходит неоднозначно. За 17 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать только 22 зачетных пункта, позволяющих находиться на 14-м месте турнирной таблицы. От 3-й позиции «Тоттенхэм» отстал на 14 баллов – в то же время от зоны вылета команду отделяет всего 9 очков. Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «Тоттенгему» удалось добыть в борьбе 11 очков за 6 туров – пока этого достаточно, чтобы находиться на 11-м месте общей таблицы соревнований. От нужного топ-8 клуб отстает всего на 1 балл.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». За это время «шпорам» удалось завоевать 3 выигрыша – в других 2-х играх побеждал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 5-х выездных играх. На счету команды 4 поражения и 1 ничья.

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» во всех турнирах длится уже 4 матча подряд.

«Кристал Пэлас» сохранил ворота сухими лишь в 1/6 предыдущих поединков.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.