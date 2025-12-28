Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
28.12.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
28 декабря 2025, 11:43 | Обновлено 28 декабря 2025, 11:44
Смотрите 28 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Микель АРТЕТА: «Нам будут нужны все»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Иногда я хочу поцеловать этого игрока Манчестер Сити»
Энцо МАРЕСКА – о поражении от Астон Виллы: «Мы доминировали»
Дмитрий Вус
