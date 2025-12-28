28.12.2025 18:30 - : -
8
0
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 28 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
