Лондонский Тоттенхэм одержал минимальную выездную победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

На 42-й минуте Арчи Грей отметился точным ударом после передачи Ришарлисона.

Гости могли увеличивать преимущество, однако гола Ришарлисона на 75-й минуте был отменен из-за офсайда.

Кристал Пэлас безуспешно пытался отыграться, при этом на 88-й минуте Вильсон Одобер попал в штангу ворот соперников.

Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

Голы: Арчи Грей, 42

Видео гола и обзор матча