Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1. Коварная штанга на 88-й мин. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
Лондонский Тоттенхэм одержал минимальную выездную победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
На 42-й минуте Арчи Грей отметился точным ударом после передачи Ришарлисона.
Гости могли увеличивать преимущество, однако гола Ришарлисона на 75-й минуте был отменен из-за офсайда.
Кристал Пэлас безуспешно пытался отыграться, при этом на 88-й минуте Вильсон Одобер попал в штангу ворот соперников.
Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1
Голы: Арчи Грей, 42
Видео гола и обзор матча
События матча
