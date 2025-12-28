Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1. Коварная штанга на 88-й мин. Видео гола
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
28.12.2025 18:30 – FT 0 : 1
Тоттенхэм
Англия
28 декабря 2025, 21:54 | Обновлено 28 декабря 2025, 22:31
83
0

Кристал Пэлас – Тоттенхем – 0:1. Коварная штанга на 88-й мин. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм одержал минимальную выездную победу над Кристал Пэлас (1:0) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте Арчи Грей отметился точным ударом после передачи Ришарлисона.

Гости могли увеличивать преимущество, однако гола Ришарлисона на 75-й минуте был отменен из-за офсайда.

Кристал Пэлас безуспешно пытался отыграться, при этом на 88-й минуте Вильсон Одобер попал в штангу ворот соперников.

Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

Голы: Арчи Грей, 42

Видео гола и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Арчи Грей (Тоттенхэм), асcист Ришарлисон.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
