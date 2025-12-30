Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 09:11 |
1231
1

Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины

Максим Коваль покинул казахстанский «Елимай» и находится в статусе свободного агента

30 декабря 2025, 09:11 |
1231
1 Comments
Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Instagram. Максим Коваль

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль прокомментировал завершение сотрудничества с казахстанским «Елимаем» и рассказал о своих планах:

– Максим, ваше приключение в Казахстане подошло к концу. Что бы вы сказали болельщикам «Елимая»?

– Мне было приятно находиться здесь 1,5 года. «Елимай» создал максимально комфортные условия для игроков. Приятно было поработать с тренерским штабом и руководителями клуба. Огромная благодарность народу Казахстана, который переживает за Украину и желает нам поставить на место эту недоимперию.

– Какие варианты для себя рассматриваете?

– Честно признаюсь, я хотел бы вернуться в Украину, если поступит предложение от клуба, где будут ставиться интересные задачи. Я не был дома пять лет. Это очень большой отрезок. Не мог подумать, что моя командировка будет столь продолжительной.

– Украинские клубы выходили на вас?

– Никаких разговоров пока не было. Вы, наверное, первый, кому я об этом сказал открыто, – сказал Коваль.

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» и покинул чемпионат Украины в 2019 году. После прекращения сотрудничества с «бело-синими» играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

По теме:
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Милевский признался, почему не стал как Роналду
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу Елимай Максим Коваль (футболист)
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы
Футбол | 30 декабря 2025, 08:44 1
Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы
Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы

Харьковский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Болгарии Светослава Вуцова

Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Футбол | 30 декабря 2025, 04:59 4
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»

Форвард не собирается останавливаться

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 17:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Футбол | 29.12.2025, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ой навряд хтось з Упл запропонує хоть щось
Ответить
0
Популярные новости
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем