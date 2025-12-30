Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Максим Коваль покинул казахстанский «Елимай» и находится в статусе свободного агента
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль прокомментировал завершение сотрудничества с казахстанским «Елимаем» и рассказал о своих планах:
– Максим, ваше приключение в Казахстане подошло к концу. Что бы вы сказали болельщикам «Елимая»?
– Мне было приятно находиться здесь 1,5 года. «Елимай» создал максимально комфортные условия для игроков. Приятно было поработать с тренерским штабом и руководителями клуба. Огромная благодарность народу Казахстана, который переживает за Украину и желает нам поставить на место эту недоимперию.
– Какие варианты для себя рассматриваете?
– Честно признаюсь, я хотел бы вернуться в Украину, если поступит предложение от клуба, где будут ставиться интересные задачи. Я не был дома пять лет. Это очень большой отрезок. Не мог подумать, что моя командировка будет столь продолжительной.
– Украинские клубы выходили на вас?
– Никаких разговоров пока не было. Вы, наверное, первый, кому я об этом сказал открыто, – сказал Коваль.
Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» и покинул чемпионат Украины в 2019 году. После прекращения сотрудничества с «бело-синими» играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Болгарии Светослава Вуцова
Форвард не собирается останавливаться