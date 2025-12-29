ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 12:53 |
«Лопатин» со Львовской области объявил о переходе полузащитника Сергея Рыбалки

ФК Лопатин. Сергей Рыбалка

Бывший капитан киевского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Сергей Рыбалка определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе опытного 35-летнего футболиста сообщил аматорский клуб «Лопатин», который представляет Львовскую область. Трансфер Рыбалки креативно презентовали в социальных сетях.

Полузащитник начинал нынешний сезон во Второй лиге, где играл за ФК «Лесное» из Киевское области, однако его команда прекратила существование из-за финансовых проблем.

Рыблака провел большую часть карьеры в составе киевского «Динамо», также выступал за харьковский «Арсенал», «Александрию», черкасский ЛНЗ, чешский «Слован Либерец», турецкий «Сиваспор».

Сыграл девять матчей в футболке сборной Украины. В ноябре Сергей возглавил львовский медиафутбольный клуб «Ruh Media Team».

аматорский футбол Динамо Киев Сергей Рыбалка трансферы свободный агент
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
