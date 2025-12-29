ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах

Бывший капитан киевского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Сергей Рыбалка определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О переходе опытного 35-летнего футболиста сообщил аматорский клуб «Лопатин», который представляет Львовскую область. Трансфер Рыбалки креативно презентовали в социальных сетях.

Полузащитник начинал нынешний сезон во Второй лиге, где играл за ФК «Лесное» из Киевское области, однако его команда прекратила существование из-за финансовых проблем.

Рыблака провел большую часть карьеры в составе киевского «Динамо», также выступал за харьковский «Арсенал», «Александрию», черкасский ЛНЗ, чешский «Слован Либерец», турецкий «Сиваспор».

Сыграл девять матчей в футболке сборной Украины. В ноябре Сергей возглавил львовский медиафутбольный клуб «Ruh Media Team».