Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии

Полузащитник сборной Украины U-21 Иван Варфоломеев отметился первым результативным действием в чемпионате Англии.

21-летний футболист сделал ассист на 8-й минуте и помог «Линкольну» одолеть «Барнлси» в матче 23-го тура Первой лиги – третьего по силе дивизиона.

Варфоломеев провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых отдал три результативные передачи – в предыдущих случаях Иван ассистировал в кубковых поединках.

«Линкольн» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера – «Кардиффа» – на три очка. Две лучшие команды Первой лиги получат прямые путевки в Чемпионшип.

Варфоломеев перебрался в Англию в августе 2025-го из чешского клуба «Слован Либерец» за 800 тысяч евро. В своей карьере полузащитник также играл за львовские «Рух» и «Карпаты».

Чемпионат Англии, Первая лига, 23-й тур. 29 декабря

Барнсли – Линкольн – 0:2

Голы: Хамер, 8, Рич, 72

💪 Varfolomeev sends an excellent free-kick towards the back post where Hamer is on-hand to convert with a strong header.



👊 GET IN!



⌚️ 10’ | 🔴 0-1 🔵 https://t.co/lJvQsmV6ro — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) December 29, 2025