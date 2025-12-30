Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии
Англия
30 декабря 2025, 09:27 |
494
0

Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии

Иван Варфоломеев помог «Линкольну» одолеть «Барнлси» в матче 23-го тура Первой лиги

30 декабря 2025, 09:27 |
494
0
Украинец отметился первым результативным действием в чемпионате Англии
ФК Линкольн Сити. Иван Варфоломеев

Полузащитник сборной Украины U-21 Иван Варфоломеев отметился первым результативным действием в чемпионате Англии.

21-летний футболист сделал ассист на 8-й минуте и помог «Линкольну» одолеть «Барнлси» в матче 23-го тура Первой лиги – третьего по силе дивизиона.

Варфоломеев провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых отдал три результативные передачи – в предыдущих случаях Иван ассистировал в кубковых поединках.

«Линкольн» набрал 44 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера – «Кардиффа» – на три очка. Две лучшие команды Первой лиги получат прямые путевки в Чемпионшип.

Варфоломеев перебрался в Англию в августе 2025-го из чешского клуба «Слован Либерец» за 800 тысяч евро. В своей карьере полузащитник также играл за львовские «Рух» и «Карпаты».

Чемпионат Англии, Первая лига, 23-й тур. 29 декабря

Барнсли Линкольн 0:2

Голы: Хамер, 8, Рич, 72

По теме:
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Линкольн Сити Иван Варфоломеев
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
Футбол | 30 декабря 2025, 03:57 3
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»
БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»

Форвард за полгода в донецкой команде так и не вышел на поле ни разу

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Футбол | 29 декабря 2025, 12:53 3
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах

«Лопатин» со Львовской области объявил о переходе полузащитника Сергея Рыбалки

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 17:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов
Футбол | 30.12.2025, 08:27
Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов
Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 41
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем