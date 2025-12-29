Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Манчестер Юнайтед

Для манкунианцев этот сезон проходит не слишком стабильно. Тем не менее, за 18 игр Премьер-лиги команда набрала 29 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. И от топ-3, и от топ-10 команду отделяет всего 3 очка.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Гримсби». С такого же этапа МЮ начнет свой путь в Кубке Англии матчем против «Брайтона».

Вулверхэмптон

А вот «волки» в текущем сезоне выступают просто ужасающе. Команда бьет все антирекорды по набранным баллам – за 18 туров чемпионата «Вулверхэмптон» завоевал всего 2 очка (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»). Поэтому клуб находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 16 баллов.

Из Кубка Карабао «волки» вылетели на стадии 1/8 финала от «Челси». В Кубке Англии команда начнет свой путь с 1/32 финала игрой против «Шрусбери».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «МЮ». Манкунианцы одержали 3 победы за этот отрезок, «волки» выиграли 2 матча.

Интересные факты

«Вулверхэмптон» проиграл в каждом из последних 12 поединков.

«Вулверхэмптон» пропустил 39 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«МЮ» сохранил ворота сухими лишь в 1/11 предыдущих матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.