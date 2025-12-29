Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Вулвз. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.12.2025 22:15 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2025, 21:06 |
47
0

Манчестер Юнайтед – Вулвз. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 декабря в 22:15 по Киеву

29 декабря 2025, 21:06 |
47
0
Манчестер Юнайтед – Вулвз. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Манчестер Юнайтед

Для манкунианцев этот сезон проходит не слишком стабильно. Тем не менее, за 18 игр Премьер-лиги команда набрала 29 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 6-ю позицию турнирной таблицы. И от топ-3, и от топ-10 команду отделяет всего 3 очка.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Гримсби». С такого же этапа МЮ начнет свой путь в Кубке Англии матчем против «Брайтона».

Вулверхэмптон

А вот «волки» в текущем сезоне выступают просто ужасающе. Команда бьет все антирекорды по набранным баллам – за 18 туров чемпионата «Вулверхэмптон» завоевал всего 2 очка (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»). Поэтому клуб находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 16 баллов.

Из Кубка Карабао «волки» вылетели на стадии 1/8 финала от «Челси». В Кубке Англии команда начнет свой путь с 1/32 финала игрой против «Шрусбери».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «МЮ». Манкунианцы одержали 3 победы за этот отрезок, «волки» выиграли 2 матча.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» проиграл в каждом из последних 12 поединков.
  • «Вулверхэмптон» пропустил 39 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «МЮ» сохранил ворота сухими лишь в 1/11 предыдущих матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
30 декабря 2025 -
22:15
Вулверхэмптон
Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 1
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Футбол | 29.12.2025, 18:59
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Футбол | 28.12.2025, 22:12
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем