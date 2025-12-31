Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ
Аутсайдеры турнира сумели взять лишь 3-е очко в таблице за половину сезона
Команды Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в матче 19-го тура АПЛ.
Поединок, который прошел 30 декабря на Олд Траффорд, завершился вничью со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет в середине первого тайма: на 27-й минуте отличился Джошуа Зиркзе.
Однако еще до перерыва Вулверхэмптон сумел отыграться: на 45-й минуте равновесие восстановил Ладислав Крейчи.
В конце встречи Манчестер Юнайтед снова забил, но гол Патрика Доргу был отменен из-за офсайда.
Красные Дьяволы набрали 30 очков и входят в топ-шестерку в турнирной таблице АПЛ.
Волки, аутсайдеры турнира, сумели взять лишь 3-е очко за первую половину сезона.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Манчестер Сити (40), Астон Вилла (39), Ливерпуль (32), Челси, Ман Юнайтед (по 30).
АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Джошуа Зиркзе, 27 – Ладислав Крейчи, 45
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37 - 12
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|45
|2
|Манчестер Сити
|18
|13
|1
|4
|43 - 17
|01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити
|40
|3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30 - 23
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|39
|4
|Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30 - 26
|01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд
|32
|5
|Челси
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|33 - 29
|04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|30
|7
|Сандерленд
|18
|7
|7
|4
|20 - 18
|01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд
|28
|8
|Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|28
|9
|Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд
|26
|10
|Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|26
|11
|Кристал Пэлас
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
|26
|12
|Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити
|26
|13
|Тоттенхэм
|18
|7
|4
|7
|27 - 23
|01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
|25
|14
|Брайтон
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|25
|15
|Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29 - 35
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|23
|16
|Лидс
|18
|5
|5
|8
|25 - 32
|01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси
|20
|17
|Ноттингем Форест
|19
|5
|3
|11
|18 - 30
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|18
|18
|Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|14
|19
|Бёрнли
|19
|3
|3
|13
|20 - 37
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|12
|20
|Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11 - 40
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|3
