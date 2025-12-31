Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ

Команды Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего в матче 19-го тура АПЛ.

Поединок, который прошел 30 декабря на Олд Траффорд, завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма: на 27-й минуте отличился Джошуа Зиркзе.

Однако еще до перерыва Вулверхэмптон сумел отыграться: на 45-й минуте равновесие восстановил Ладислав Крейчи.

В конце встречи Манчестер Юнайтед снова забил, но гол Патрика Доргу был отменен из-за офсайда.

Красные Дьяволы набрали 30 очков и входят в топ-шестерку в турнирной таблице АПЛ.

Волки, аутсайдеры турнира, сумели взять лишь 3-е очко за первую половину сезона.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (45 очков), Манчестер Сити (40), Астон Вилла (39), Ливерпуль (32), Челси, Ман Юнайтед (по 30).

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Джошуа Зиркзе, 27 – Ладислав Крейчи, 45

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45 2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43 - 17 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 40 3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39 4 Ливерпуль 18 10 2 6 30 - 26 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 32 5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30 6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30 7 Сандерленд 18 7 7 4 20 - 18 01.01.26 22:00 Сандерленд - Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 28 8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 13.12.25 Челси 2:0 Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28 9 Брентфорд 18 8 2 8 28 - 26 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 26 10 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26 11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21 - 20 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 26 12 Фулхэм 18 8 2 8 25 - 26 01.01.26 19:30 Кристал Пэлас - Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 26 13 Тоттенхэм 18 7 4 7 27 - 23 01.01.26 22:00 Брентфорд - Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 25 14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25 15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23 16 Лидс 18 5 5 8 25 - 32 01.01.26 19:30 Ливерпуль - Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 20 17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18 18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14 19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12 20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3 Полная таблица

