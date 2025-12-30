30.12.2025 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 19-го тура АПЛ начнется 30 декабря в 22:30 по киевскому времени
Во вторник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
