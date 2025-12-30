Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.12.2025 22:15 - : -
Вулверхэмптон
Англия
30 декабря 2025, 18:51
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 19-го тура АПЛ начнется 30 декабря в 22:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
