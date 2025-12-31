Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
В матче 19-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон разошлись миром.
Поединок, который прошел 30 декабря на Олд Траффорд, завершился вничью со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте для МЮ отличился Джошуа Зиркзе. На 45-й минуте равновесие для Вулвз восстановил Ладислав Крейчи.
МЮ входит в топ-6 (30 очков), а волки сумели взять лишь 3 очка за первую половину сезона.
АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Джошуа Зиркзе, 27 – Ладислав Крейчи, 45
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гехи открыт для предложений
В Нигерии подтвердили гибель двух человек