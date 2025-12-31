Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
31 декабря 2025, 01:23
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон разошлись миром.

Поединок, который прошел 30 декабря на Олд Траффорд, завершился вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте для МЮ отличился Джошуа Зиркзе. На 45-й минуте равновесие для Вулвз восстановил Ладислав Крейчи.

МЮ входит в топ-6 (30 очков), а волки сумели взять лишь 3 очка за первую половину сезона.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Джошуа Зиркзе, 27 – Ладислав Крейчи, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Вулверхэмптон).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
Год без голов позади: Жезус отпраздновал в стиле легендарного бразильца
МЮ разочаровал в матче с Вулвз: Аморим указал на главную проблему команды
Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ладислав Крейчи видео голов и обзор Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
