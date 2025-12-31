Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов

В матче 19-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон разошлись миром.

Поединок, который прошел 30 декабря на Олд Траффорд, завершился вничью со счетом 1:1.

На 27-й минуте для МЮ отличился Джошуа Зиркзе. На 45-й минуте равновесие для Вулвз восстановил Ладислав Крейчи.

МЮ входит в топ-6 (30 очков), а волки сумели взять лишь 3 очка за первую половину сезона.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Джошуа Зиркзе, 27 – Ладислав Крейчи, 45

Видео голов и обзор матча