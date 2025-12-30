БУДКОВСКИЙ: «Мне в Шахтере говорят: будешь отдуваться за всю академию»

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 03:57 | Обновлено 30 декабря 2025, 04:39
Форвард за полгода в донецкой команде так и не вышел на поле ни разу

ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал об отрезке своей карьеры в донецком «Шахтере» (2013 год):

«Луческу еще брал меня когда-то, когда я играл за дубль, на кубок в Полтаву. Но вышла такая ситуация, что за день до этого я тренировался за два дня до игры, и на следующий день должно было быть предматчевое тренировочное занятие, но администратор забыл об этом мне сказать.

Я провел тренировку с дублем. Потом мне позвонили: где ты, ты тренировку пропустил? Приходи на заезд. И так вышло, что я тогда не дебютировал.

Потом мы вернулись из «Мариуполя», перед командой меня поздравили и сказали: ты будешь отдуваться за всю академию. И была такая фраза: посмотрим, можешь ты или не можешь.

За полгода, что я там находился, я так и не вышел на поле ни разу. Тогда я еще не был готов конкурировать и играть за «Шахтер».

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: FanDay
