БУДКОВСКИЙ: «Тогда не вписался в ромб Скрипника, а теперь ситуация другая»

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский дал интересное интервью по итогам первой части сезона.

– Филипп, на сегодняшний день вы являетесь капитаном и незаменимым игроком «Зари» Виктора Скрипника. Но интересно: 6 лет назад вы были почти в идентичной ситуации, когда он впервые возглавил луганчан. Тогда вы продержались в его команде лишь полгода, после чего перешли в «Десну». Почему эти два периода получились настолько разными? Ведь многие ожидали, что вы и сейчас после камбэка Скрипника быстро покинете «Зарю».

– В принципе, такая ситуация тогда и вышла. Он приходил, у него была своя тактика, как все знают, ромб. Он играл в ромб, и я просто не мог тогда вписаться в этот ромб и не мог найти себя на футбольном поле. Как-то у нас не сложились взаимоотношения тогда, и мне пришлось уйти в «Десну». Ну и в чем я не жалею, что ушел, потому что тот период тоже получился хорошим в карьере. Но знаете, это футбол, и каждый тренер по-разному выбирает и футболистов, и тактическую схему на игру. И просто тогда я не вписывался в эту тактику. Сейчас немного изменилось, и моя роль такая, что я, можно сказать, конечный игрок, нападающий, играем в одного нападающего. Я должен там цепляться за мячи и забивать. И сейчас это больше для меня подходит, чем тогда, когда приходил Виктор Анатольевич.

– Как развивается сейчас ваша карьера… «Полесье» поспешило вас списать полтора года назад. Вы много говорили на эту тему на других площадках, но вот на ваш взгляд, возможно, вы знаете, кто принял финальное решение, что Филипп Будковский не должен быть в «Полесье»?

– Ну, насколько я знаю, это тогда был вице-президент Владимир Тесля и руководитель скаутинга… Волков, не помню, как его зовут. И главный тренер также принимал решение, нужен ему футболист или нет. То есть они приняли вместе такое решение, что я тогда не подходил тренерскому штабу и всему клубу «Полесье».

– А нет ли у вас обиды на президента «Полесья» Геннадия Буткевича, что он как-то не вмешался в эту ситуацию?

– Ну, я же не знаю… Какие обиды могут быть? Очень много было сделано для клуба, для всех футболистов. Я благодарен за тот период, который провел в «Полесье». И где-то только немного есть такая обида, что мы просто не поговорили нормально и не попрощались. Мы не пожали друг другу руки и не сказали: спасибо. Все вышло очень спонтанно и очень быстро, не было нормального, мужского разговора.

– Вы 13 лет, если не ошибаюсь, провели в системе «Шахтера». Большую часть этого времени первую команду возглавлял Мирча Луческу. Интересно, как сложились ваши отношения и чувствовали ли вы от него доверие в плане того, что когда-нибудь вы сыграете за первую команду «Шахтера»?

– Ну, он еще брал меня когда-то, когда я играл за дубль, на кубок в Полтаву. Но вышла такая ситуация, что за день до этого я тренировался за два дня до игры, и на следующий день должно было быть предматчевое тренировочное занятие, но администратор забыл об этом мне сказать. Я провел тренировку с дублем. Потом мне позвонили: где ты, ты тренировку пропустил? Приходи на заезд. И так вышло, что я тогда не дебютировал. Потом мы вернулись из «Мариуполя», перед командой меня поздравили и сказали: ты будешь отдуваться за всю академию. И была такая фраза: посмотрим, можешь ты или не можешь. За полгода, что я там находился, я так и не вышел на поле ни разу. Тогда я еще не был готов конкурировать и играть за «Шахтер».

– Как известно, еще в юном возрасте вас мог приобрести донецкий «Металлург». Возможно, тогда ваша карьера развернулась бы иначе. Почему этот трансфер не состоялся из «Шахтера»?

– Ну, как сказать… Не купить, а у меня заканчивался контракт с «Шахтером-3». Они очень хотели, Костов был главным тренером, хотел, чтобы я тренировался с первой командой, играл за дубль, а потом подпускать к первой. Но обстоятельства сложились так, что я не смог перейти. Уже был контракт с «Металлургом» на руках, но мы не договорились. Есть разные факторы, но в принципе так случилось, что я решил остаться в «Шахтере».

– А как вы думаете, могли бы сегодня заиграть в нынешнем «Шахтере»?

– Да я даже не знаю, как сказать. Сейчас там, как и раньше, украинцы держат оборону, вратарь – украинец, а бразильцы уже рисуют игру. Если создавать много моментов и реализовывать их, то никто бы не критиковал. Поэтому я с удовольствием хотел бы попробовать, но сейчас такие реалии, что нужно быть на голову сильнее, чем тот, кто уже есть в команде, потому что тебя так просто не пригласят.

– Имя во взрослом футболе вы себе сделали в «Заре» Юрия Вернидуба. Он главный тренер в вашей карьере?

– Ну, можно сказать – да, что он поставил меня на ноги и, как говорят, закалил характер, потому что команда всегда славилась таким прозвищем, как «мужики». То есть, в принципе, можно сказать, что да. Хотя в начале карьеры из молодежного «Шахтера» я ушел в «Ильичевец». Валерий Яремченко тогда много футболистов брал, давал дорогу им в упл, чтобы они попробовали и могли себя зарекомендовать. А уже так, чтобы по-взрослому, чтобы закалить характер, – это Юрий Вернидуб. Мы много работали, был хороший сезон при нем. Вообще приятно с ним работать.

– В «Заре» вы настолько здорово выступали, что начали вызываться в национальную сборную Украины, провели за нее 6 матчей. Но, очевидно, могли бы провести значительно больше. Но бросается в глаза факт, что при Михаиле Фоменко вы 15 матчей подряд провели в запасе. Как вы относились к этой ситуации, ведь многие журналисты тогда акцентировали на этом внимание и называли это, ну, едва ли не неуважением к футболисту?

– Во-первых, он вызывал нас за те результаты, которые мы давали «Заре». У нас была отличная команда, мы давали хороший результат, и все, на мой взгляд, заслуживали того, чтобы приезжать в сборную. А уже играть – это на усмотрение тренера. Кто-то где-то хорошо выглядел, чтобы выйти на замену, а кто-то еще не дотягивал. Мы понимали, что едем туда и все будет зависеть от того, как покажем себя на тренировках. Там были квалифицированные футболисты, к которым нужно было тянуться, смотреть, как они работают, как играют, чтобы почерпнуть что-то для себя и также выходить на замену в национальной сборной. Приятно было ездить, но когда ты не выходишь, немного расстраивает.

– Вы ездили со сборной на Евро-2016. На ваш взгляд, почему команда провалила тот турнир?

– Не знаю, как правильно сказать… Пошло так, что в команде с тренерами начали происходить какие-то изменения. Один уезжает, другого не взяли, и оно как-то все началось, знаете, как один пазл выпадает, потом еще один. И так понемногу все развалилось, и на Евро оно просто под конец разрушилось. Когда механизм не работает как один большой механизм, то он не работает так, как работал до того, как команда выходила на Евро. Где-то что-то поспособствовало изнутри, и оно все развалилось.

– Как вы умудрились в 2016 году после отличного сезона в «Заре» оказаться в «Анжи»? То есть в «Шахтере» вас не видели, в «Заре» не было возможности остаться в аренде, или были другие варианты? Как тогда сложилась ситуация для вас?

– Такой неприятный период. Много размышлял над этим, что просто неправильно сделал, поехал туда в тот тяжелый момент и из-за ситуации в стране. Много жалел, но то, что сделано, сделано. Я извинялся и еще раз бы извинился. У меня было хорошее предложение от «Трабзонспора». Я ждал, сидел дома полтора месяца, мне говорили, что все заканчивается, сейчас будут покупать, и все – поедешь. Я ждал, и в один момент мне говорит агент, что интервью, которое я дал корреспонденту, туркам не понравилось, они любят это переворачивать. Все варианты сейчас никакие. Могу предложить только «Анжи», команда с большим именем. Я сказал, что подумаю. Нужно было позвонить Юрию Вернидубу и попроситься назад. Сборы не прошел, мне нужно было тренироваться два-три раза в день, чтобы возвращать форму. Но я этого не сделал, о чем жалею, и много полезного для себя не принес.

– Давайте хотя бы позитив. Про матч кубка россии против «зенита» Мирчи Луческу, когда вы победили разгромно и оформили 2+1. Насколько для вас это был принципиальный матч и момент – обыграть Луческу так ярко?

– У меня всегда так получается. Отец говорит, что против Луческу всегда хорошо получается, всегда забиваю. Так вышло, что нас недооценили, а мы вышли и победили. Когда они выпустили всех звездных во втором тайме, то уже было поздно.

– Был ли после матча диалог с Мистером?

– Не было, только он поздравил. Больше общался с помощником Спиридоном – немного поговорили и все.

– По последним сообщениям сми, вы ведете переговоры с «Зарей» о новом контракте до лета 2027 года с опцией продления еще на год. Насколько эта информация соответствует действительности?

– Диалог ведется, разговариваем, некоторые пункты уже согласовали, остались еще пункты. Когда согласуем все, контракт будет пролонгирован. Сейчас мы в отпуске, поэтому ничего конкретного сказать не могу.

– После Евро-2016 вас в сборную больше не вызывали. Что нужно сделать, чтобы снова привлечь внимание тренеров сине-желтых?

– Выше головы я не прыгну, как любой человек. Могу лишь своими действиями на поле показывать результат: голы, помогать команде развиваться и побеждать. Для нападающего, если он не забивает, сборной не будет. Только забитые голы и двигаться дальше. Если команда будет двигаться в турнирной таблице – могут быть действия.