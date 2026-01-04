БУДКОВСКИЙ: «Очень пожалел, что туда поехал. Извинялся и еще раз готов»

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский вспомнил про период своих выступлений за клуб анжи махачкала (2016–2018 годы):

«Такой неприятный период. Много размышлял над этим, что просто неправильно сделал, поехал туда в тот тяжелый момент и из-за ситуации в стране. Много жалел, но то, что сделано, сделано. Я извинялся и еще раз бы извинился.

У меня было хорошее предложение от «Трабзонспора». Я ждал, сидел дома полтора месяца, мне говорили, что все заканчивается, сейчас будут покупать, и все – поедешь. Я ждал, и в один момент мне говорит агент, что интервью, которое я дал корреспонденту, туркам не понравилось, они любят это переворачивать. Все варианты сейчас никакие, может предложить только «Анжи», команду с большим именем.

Я сказал, что подумаю. Нужно было позвонить Юрию Вернидубу и попроситься назад. Сборы не прошел, мне нужно было тренироваться два-три раза в день, чтобы возвращать форму. Но я этого не сделал, о чем жалею, и много полезного для себя не принес.

Дубль и ассист в матче кубка россии против «зенита» во главе с Мирчи Луческу? У меня всегда так получается. Отец говорит, что против Луческу всегда хорошо получается, всегда забиваю. Так вышло, что нас недооценили, а мы вышли и победили. Когда они выпустили всех звездных во втором тайме, то уже было поздно. Диалога с Мистером не было, он только поздравил. Больше общался с помощником Спиридоном – немного поговорили и все».