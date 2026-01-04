Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУДКОВСКИЙ: «Очень пожалел, что туда поехал. Извинялся и еще раз готов»
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 02:59 | Обновлено 04 января 2026, 03:31
131
0

БУДКОВСКИЙ: «Очень пожалел, что туда поехал. Извинялся и еще раз готов»

Форвард луганской Зари вспомнил про выступления в рф

04 января 2026, 02:59 | Обновлено 04 января 2026, 03:31
131
0
БУДКОВСКИЙ: «Очень пожалел, что туда поехал. Извинялся и еще раз готов»
Филипп Будковский, анжи махачкала

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский вспомнил про период своих выступлений за клуб анжи махачкала (2016–2018 годы):

«Такой неприятный период. Много размышлял над этим, что просто неправильно сделал, поехал туда в тот тяжелый момент и из-за ситуации в стране. Много жалел, но то, что сделано, сделано. Я извинялся и еще раз бы извинился.

У меня было хорошее предложение от «Трабзонспора». Я ждал, сидел дома полтора месяца, мне говорили, что все заканчивается, сейчас будут покупать, и все – поедешь. Я ждал, и в один момент мне говорит агент, что интервью, которое я дал корреспонденту, туркам не понравилось, они любят это переворачивать. Все варианты сейчас никакие, может предложить только «Анжи», команду с большим именем.

Я сказал, что подумаю. Нужно было позвонить Юрию Вернидубу и попроситься назад. Сборы не прошел, мне нужно было тренироваться два-три раза в день, чтобы возвращать форму. Но я этого не сделал, о чем жалею, и много полезного для себя не принес.

Дубль и ассист в матче кубка россии против «зенита» во главе с Мирчи Луческу? У меня всегда так получается. Отец говорит, что против Луческу всегда хорошо получается, всегда забиваю. Так вышло, что нас недооценили, а мы вышли и победили. Когда они выпустили всех звездных во втором тайме, то уже было поздно. Диалога с Мистером не было, он только поздравил. Больше общался с помощником Спиридоном – немного поговорили и все».

По теме:
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
«Фантастический игрок». Батагова признали лучшим защитником в Турции
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Филипп Будковский Анжи Махачкала чемпионат россии по футболу Заря Луганск Трабзонспор Мирча Луческу зенит санкт-петербург
Николай Степанов Источник: FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03 января 2026, 08:21 0
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор
Футбол | 04 января 2026, 01:11 0
Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор
Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26

Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Хоккей | 03.01.2026, 02:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 03.01.2026, 22:17
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03.01.2026, 08:01
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем