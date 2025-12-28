Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»

Перед стартом сезона ходило немало разговоров о том, что Филипп Будковский уйдет из «Зари». Впрочем, нападающий не только остался, но и стал лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в УПЛ по итогам первой части сезона.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua 33-летний форвард вспомнил не только эту историю, но и рассказал еще много чего интересного.

– Филипп, «Заря» завершила первую часть чемпионата на восьмом месте. Как в клубе и в команде восприняли такой промежуточный результат?

– Он нас не сильно удовлетворил, поскольку были матчи, в которых «Заря» недобрала очков, соответственно, и место могло быть выше, чем восьмое. Впрочем, мы не падаем духом, поскольку команды в верху турнирной таблицы идут плотно, поэтому весной постараемся наверстать упущенное.

– Задача – попасть в еврокубковую зону?

– «Заря» часто была представлена на международной арене, поэтому к таким результатам команда и будет стремиться. Потенциал и желание у нас огромное.

– За «Зарю» выступает немало иностранцев, как, например, у тебя проходит коммуникация?

– У нас много балканских ребят, которые много чего понимают и учат язык. Что касается бразильцев, то своего рода переводчиком является Жуниньо, который с английского переводит на португальский.

Заря. Петар Мичин

– Кто из иностранцев преуспел в изучении нашего языка?

– Спокойно общается серб Петар Мичин, который в «Заре» играет уже почти два с половиной года. Неплохие успехи у боснийца Деяна Попары и австрийца Габриэля Эскиньи.

– После какого поединка у тебя, может, и у команды было наибольшее разочарование?

– Наверное, после матча с «Вересом», когда мы должны были закрывать все вопросы еще в первом тайме, но счет остался – 0:0. С «Александрией» мы дважды вели в счете, но сыграли – 2:2. Было немного обидно.

– А игра с «Шахтером»?..

– Может, и этот поединок, но мы больше действовали от обороны и немного не доехали (0:1), у автобуса спустило одно колесо (смеется).

– Твоя команда забила 19 голов, семь из которых на твоем счету. Доволен своим показателем?

– Всегда можно лучше (улыбается). Нет предела совершенства. Для нападающего главная задача – забивать. Первая часть чемпионата была неплохой, но опять же, есть над чем работать.

УПЛ. Неманья Андушич (слева)

– Ты нападающий, которого нужно подпитывать передачами. Кого в «Заре» считаешь мастером этого дела?

– Все атакующие полузащитники, в принципе, понимают, что нужно делать, но пока лучше всего это получается у Андушича.

– Лучший, на твой взгляд, матч в исполнении «Зари» в первой части сезона?

– Считаю, что неплохая игра была с «Кривбассом», даже, несмотря на поражение – 2:3. Немало было хороших отрезков в нашем исполнении. Просто «Заре», пока почему-то не хватает баланса, я бы сказал, стабильности. Пропускаем, а потом начинаем играть или когда забиваем, идет какая-то расслабленность. Над этим аспектом нужно поработать, чтобы подобные ситуации не повторялись.

– Назови тройку лучших футболистов нашего чемпионата первой части сезона?

– Проспер Оба, Глейкер Мендоса и Александр Караваев.

УПЛ. Алиу Тиаре и Филипп Будковский

– Тройка защитников от Будковского против кого было сложно играть?

– Хорошая оборона у тех команд, которым мы не забили. Я бы отметил пару центральных защитников «Шахтера» Бондарь – Матвиенко, ЛНЗ Муравский – Дидык и «Динамо». Мы хоть и ушли в этом матче от поражения, но было очень непросто противостоять цепкому Попову и высокому Тиаре.

– Перед началом сезона ходило немало слухов о том, что ты можешь уйти из «Зари», но разговоры так и остались разговорами. Что стало решающим в том, что ты остался?

– Поговорили с Виктор Скрипником и приняли совместное решение, что будем двигаться дальше вместе. Хотя меня готовы были отпустить, если бы предложение устроило меня и «Зарю».

– Сейчас также есть интерес к твоей персоне со стороны зарубежных клубов. Что можешь сказать по этому поводу?

– Интерес есть, но до полной конкретики пока не доходит. Дальше разговоров дело не идет.

– А что скажешь по поводу казахстанского «Иртыша»?

– Они звонили, сказали, что есть сумма на трансфер и на мою зарплату. Есть и другие факторы, которые могут сыграть определяющую роль, поэтому я пока думаю, но вариант с переездом в Казахстан я не исключаю.

Заря. Юрий Вернидуб

– Какой сезон для себя считаешь самым успешным в карьере?

– Наверное, чемпионат-2015/16, когда я также выступал в «Заре» под руководством Юрия Вернидуба. Мы тогда заняли четвертое место в УПЛ, пробились в финал Кубка Украины, а мне удалось забить 13 мячей. Поэтому хочу как минимум повторить тот индивидуальный показатель.

– Можно сказать, что сейчас ты поймал вторую молодость?

– У нас такой стереотип, что после 30-ти начинают списывать. Хотя есть много примеров, когда людям около 40-ка и они показывают достойный футбол. Если выполняется полный объем работы, то в паспорт можно не заглядывать. Но пускай это будет вторая молодость (улыбается).

– Мысли о сборной Украины посещают, куда ты одно время вызывался?

– Мне уже не раз задавали этот вопрос. Что я могу сказать, я работаю на максимуме. Если не вызывают, значит, либо я все равно делаю мало, либо не подхожу тренерскому штабу. Хотя, конечно, в каком бы возрасте не находился футболист, надеть футболку национальной команды – это мечта, которую несешь через всю карьеру. Хочется доказать, что футболисты, играющие в Украине ни чем не хуже ребят, выступающих за рубежом.

– В этой связи не могу не спросить тебя о сопернике сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026 команде Швеции?

– Легко не будет точно. Но если наша команда настроится по максимуму и проявит характер, то победа никуда не денется. Во всяком случае по классу мы как минимум шведам не уступаем.