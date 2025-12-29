Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о вратаре Матвее Сафонове.

«Травма Шевалье позволила нам увидеть другую сторону игрока, которую мы не видели с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, свою индивидуальность и профессионализм», – заявил Луис Энрике.

Сафонов после травмы Люки Шевалье сыграл три матча в стартовом составе — два поединка вместе с ним провел украинец Илья Забарный.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.