Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Франция
29 декабря 2025, 03:32 |
338
0

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

29 декабря 2025, 03:32 |
338
0
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о вратаре Матвее Сафонове.

«Травма Шевалье позволила нам увидеть другую сторону игрока, которую мы не видели с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, свою индивидуальность и профессионализм», – заявил Луис Энрике.

Сафонов после травмы Люки Шевалье сыграл три матча в стартовом составе — два поединка вместе с ним провел украинец Илья Забарный.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.

По теме:
Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство
Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
Лидер ПСЖ о Энрике: «Он поверил в меня больше, чем я сам»
Люка Шевалье Илья Забарный Матвей Сафонов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: France Football
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 6
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.12.2025, 02:51
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28.12.2025, 13:24
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Футбол | 28.12.2025, 19:29
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 21
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем