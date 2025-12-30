У бывшего игрока сборной Аргентины произошел паралич части лица

«Монтеррей» сообщил о параличе левой половины лица у аргентинского вингера команды Лукаса Окампоса.

«Футбольный клуб «Монтеррей» информирует, что игрок Лукас Окампос получил паралич лицевого нерва левой половины лица, вероятно, вирусной этиологии. Окампос был осмотрен специалистом для определения дальнейшей тактики лечения. Игрок будет находиться на отдыхе в течение 7 дней, после чего будет оцениваться его клиническое состояние для определения возможности возвращения к групповым тренировкам предсезонного периода», – говорится в заявлении клуба.

Окампос перешел в «Монтеррей» из «Севильи» в сентябре 2024 года за 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне Лукас сыграл 15 матчей за мексиканский клуб, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.