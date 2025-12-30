Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кубок Африки
Бенин
30.12.2025 21:00 - : -
Сенегал
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 11:44 | Обновлено 30 декабря 2025, 11:45
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 30 декабря в 21:00 по Киеву

Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря на Стад Ибн Батута пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Бенина и Сенегала. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Бенин

Команда была близка пару месяцев назад к громкому успеху - можно было добыть пропуск аж на чемпионат мира! Все находилась в ее руках: к последнему туру подошли сенсационно в статусе лидера группы. Но уже сам решающий поединок провалили напрочь, проиграв 0:4 в Нигерии - и в итоге стали только третьими!

После той неудачи долго не получалось прийти в себя. И в ноябре уступили в товарищеском поединке 0:3. И уже на КАН ничем не ответили на ранний гол Бонгонды, в итоге уступив ДР Конго. Но во втором туре был уж очень простой противник, Ботсвана. С ней и единственного мяча Роша, оформленного на 28-й минуте, хватило, чтобы наконец-то выиграть.

Сенегал

Сборная уже привычно воспринимается как региональный лидер. В целом, и в 2025-м году было достаточно подтверждений данного статуса. Так, в августе, на Чемпионате Африканских Наций, лишь марокканцам в полуфинале проиграли, и то в серии пенальти. Параллельно без поражений прошли и в отборе на мундиаль. Более того, только трижды в десяти поединках там ограничились ничьими - конечно же, этого хватило, чтобы с первого места отправиться напрямую на чемпионат.

На нынешнем турнире один из фаворитов размялся с Ботсваной. Там закончили разгромной победой над аутсайдеров с итоговым счетом 3:0. Впрочем, потом, с конголезцами, при всем преимуществе пропустили первыми. Да, тогда Мане проявил себя как настоящий лидер, быстро сровняв. Но на этом и ограничились, закончив только ничьей 1:1.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков, все начиная с 2000-го года. Сенегальцы ни разу не проиграли - наоборот, при паре ничьих было семь побед, в том числе в марте прошлого года.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 11.00 для Бенина и 1.29 для Сенегала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут особенных проблем для номинальных гостей. С таким соперником можно даже брать фору в -1,5 забитых гола (коэффициент - 2,0).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
