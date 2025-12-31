30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Сенегал забил три мяча Бенину (3:0) и опередил ДР Конго по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

У победителей голы забили Абдулайе Сек, Хабиб Диалло, Шериф Ндиайе.

В одном из эпизодов лидер команды львов Садио Мане оформил ассист на Хабиба Диалло.

Из этой группы Сенегал, ДР Конго и Бенин вышли в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Марокко

Бенин – Сенегал – 0:3

Голы: Абдулайе Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча