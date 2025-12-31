Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.
В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сенегал забил три мяча Бенину (3:0) и опередил ДР Конго по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
У победителей голы забили Абдулайе Сек, Хабиб Диалло, Шериф Ндиайе.
В одном из эпизодов лидер команды львов Садио Мане оформил ассист на Хабиба Диалло.
Из этой группы Сенегал, ДР Конго и Бенин вышли в 1/8 финала.
Кубок африканских наций
Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Марокко
Бенин – Сенегал – 0:3
Голы: Абдулайе Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке
Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио