Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Кубок Африки
Бенин
30.12.2025 21:00 – FT 0 : 3
Сенегал
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 00:57 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:03
27
0

Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегал забил три мяча Бенину (3:0) и опередил ДР Конго по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

У победителей голы забили Абдулайе Сек, Хабиб Диалло, Шериф Ндиайе.

В одном из эпизодов лидер команды львов Садио Мане оформил ассист на Хабиба Диалло.

Из этой группы Сенегал, ДР Конго и Бенин вышли в 1/8 финала.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Марокко

Бенин – Сенегал – 0:3

Голы: Абдулайе Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Шериф Ндиайе (Сенегал).
71’
Калиду Кулибали (Сенегал) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Сенегал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Сенегал).
сборная Бенина по футболу сборная Сенегала по футболу Садио Мане видео голов и обзор Хабиб Диалло Кубок африканских наций Шериф Ндиайе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
