Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
30 декабря 2025, 19:51
0

Источник: Моуриньо лично настаивает на трансфере игрока сборной Украины

Тренер Бенфики хочет подписать Арсения Батагова

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо лично настаивает на подписании украинского защитника турецкого «Трабзонспора» Арсения Батагова, сообщает Bursa Hakimiyet.

По информации источника, руководитель португальского клуба предоставил руководству список игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде. Среди них оказался и Батагов.

Отмечается, что переговоры между «Бенфикой» и «Трабзонспором» уже ведутся. Лиссабонский клуб предложил за украинца 10 млн евро, но турки хотят получить за своего ключевого защитника как минимум вдвое больше.

Сообщалось, что «Трабзонспор» отказался продавать Батагова европейским клубам.

Бенфика трансферы Трабзонспор Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов
