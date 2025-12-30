Источник: Моуриньо лично настаивает на трансфере игрока сборной Украины

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо лично настаивает на подписании украинского защитника турецкого «Трабзонспора» Арсения Батагова, сообщает Bursa Hakimiyet.

По информации источника, руководитель португальского клуба предоставил руководству список игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде. Среди них оказался и Батагов.

Отмечается, что переговоры между «Бенфикой» и «Трабзонспором» уже ведутся. Лиссабонский клуб предложил за украинца 10 млн евро, но турки хотят получить за своего ключевого защитника как минимум вдвое больше.

Сообщалось, что «Трабзонспор» отказался продавать Батагова европейским клубам.