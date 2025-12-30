ВИДЕО. Ванат и Цыганков попробовали свои силы в рождественском челлендже

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 декабря 2025, 18:14 | Обновлено 30 декабря 2025, 18:42
Украинские легионеры Жироны стали героями праздничного видео

ФК Жирона. Виктор Цыганков и Владислав Ванат

Украинские легионеры «Жироны» Виктор Цыганков и Владислав Ванат стали героями праздничного видео от испанского клуба.

В каталонском клубе предложили футболистам необычный рождественский челлендж, в котором нужно было произносить слова задом наперед.

Суть развлечения заключалась в том, что игроки по очереди диктовали слова специальному приложению, которое воспроизводило их в обратном порядке. Задачей партнера было максимально точно повторить услышанное. Выполнить это оказалось не так просто, поэтому без смеха не обошлось.

Цыганков предложил Ванату такие варианты, как «Рождественская елка» и «Малыш Йода», а Владислав в ответ проверил Виктора словами «Санта Клаус» и «Эстади Монтиливи». Некоторые попытки звучали настолько забавно, что украинцы не сдерживали эмоций.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел за «Жирону» 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Владислав Ванат сыграл 16 поединков, в которых также отметился 4 мячами и 1 ассистом. После первой части сезона команда Мичела с 15 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона Рождество видео юмор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Жирона
